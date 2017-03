Whānau of 19 move into eight bedroom papa kāinga.

Tekau mā iwa ngā mema o tētahi whānau nō Ngaruawāhia i hūnuku atu ki tō rātou papa kāinga hōu, e waru rūma te nui. Ahakoa te tokoiti o ngā whare ngāwari nei te utu e wātea ana i roto o Waikato, i whiwhi āwhina te whakawhanaketanga Papakāinga a te Whānau Tūrner nā te Kaupapa Whare Māori, hei tāwharau i te tokorima o tō rātou whānau.

He tōmina kua roa te wā e moemoeā ana, ināianei kua ea.

Mō tēnei koroheke a Hone Turner, he taonga tuku iho te kāinga mō ngōna uri.

Hei tā Hone Turner, (Waikato), “Ehara mō māua, kao, mā ā māua tamariki, mokopuna kei te tupu ake, kei te haere ake me kī.

Nō tērā tau i tīmata ai te hanga i te kāinga e iwa ngōna rūma, mō ngā pakeke tekau me ngā tamariki e iwa, i runga i tō rātou papawhenua, e whitu RAU rua tekau MANO tāra te utu. Nā te pūtea tautoko e whā rau, rima tekau MANO tara a Te Hononga Whare Māori o Te Puni Kōkiri i whakatū i te tau rua mano tekau mā rima, i tutuki ai te kaupapa.

Ko tā Te Ururoa Flavell, Minita, Tari Whakawhanake Māori, “Kei te toro atu te ringa noho i roto i ngā tari auraki nei, ngā tari Pākehā te housing, he minita anō kei kō, nō reira, ko tāku kua kaha te toro toro mai ētahi o ngā rawa kei reira, i te mea, kua kitea mai ai i ngā tau e rua, ka tāea e tātou te ao Māori te whaiwhai haere ēnei momo tauira. Whare kotahi, me kī ko te papakāinga, nō reira ko tāku ki ngā minita homai ngā rawa, kia tāea e tātou te whai i ngā tauira e kitea nei e tāua i tēnei rā.”

He mea āta whakaaro te māhere o te whare mō ngā kaumātua nā te whānau.

Hei tā Rangitamoana Wilson, (kainoho), “We wanted to set my mum and dad up in a self-contained unit, so they've got a walk in wardrobe and they've got their own toilet, shower. The hallways, we needed them to be wide enough so that eventually when, dear I say it mum and dad need a wheelchair the access, is accessible.

Me ngā tamariki

Ko tā Wilson, “There's internet connections everywhere and we wanted to make that into a homework hub for our children, especially the ones who aren't going to be living at the house. We want to set something up so that they come here and get into some good habits. The other things that we really wanted to focus on was a big living, dining, and kitchen area. Our kitchen is just short of a commercial kitchen. So we actually want to look at teaching our children how to cook.”

Hei manaaki pai i ngā tāngata tekau mā iwa ka noho i te kāinga, e ono ngā wharepaku, e rima ngā uwhiwhi kua urua ki te kāinga.

Hei tā Turner, “Kia kaha tonu rā ngā mea e hiahia ana ki te whai ngēnei mahi e mahingia māua, nā te mea hoki i ngā tau, aroha ana ki ngā iwi i waho rā, rātou rā, ngā mea kore kainga, noho nei moe nei taha rori.”

Ka nukuhia ngā whānau e rima katoa ki te whare hei ngā wiki e tū nei.