Westlake performance tasks mainstream to lift Māori achievement

Ko Ngā Taonga Kahurangi o Ururoto e wero atu i ngā kura auraki kia aronui ake ki hiki i ngā taumata mātauranga māori. He kaupapa tēnei nā rātou i whakatakoto atu ki te papa whakatūwaewae o te hui ASB Polyfest i Tāmaki Makaurau.

Mai i te whakaekenga i runga i te papatūwaewae, i takato Ngā Taonga Kahurangi o Ururoto i te mānuka mō te taumata mātauranga o ngā ākonga Māori.

Hei tā te Kaiako o Westlake Girls & Boys High a Tureiti Waititi, “Kei ngā kura katoa tāua pepa Ka Hikitia. ko te tikanga o tērā he pātai ki ngā kaiwhakahaere o ngā kura pēhea te haerenga o ō koutou tamariki Māori ki roto i ō koutou kura, mēnā kei raro kamupūtu, kei ngā taumata tiketike, hei whakaora ngā āhuatanga Māori ki roto i tēnei ao, ki roto i ngā kura auraki.”

Kei te paetaumata tua iwa ngā kura whai rawa e rua nei, ā, tokoiti ngā tauira Māori. Tekau ōrau ngā ākonga i te heikura o Ururoto o ngā taitama, he Māori.

“He tīmatatanga. I tīmata mātou te kapahaka i tērā tau i te wāhanga tuatoru, tēnei tau te wāhanga tuarua. Nō reira ko te tūmanako kia mahi i ngā mahi katoa ā tātou tūpuna, ki roto i ngā ngākau o ngā tama me ngā taitamāwahine.”

Hei tā te Kaitātaki Wahine a Macy Foulagi-Koroi, “We've got like a, kind of like a North Shore sterotype, where we're like, why? We don't have these kind of groups, we can't do this sort of stuff, but, we proved them wrong today.”

I te tau rua manō tekau mā tau i tū ngātahi ai ngā kura e rua i Polyfest, mai i tā rātou hokinga atu i tērā tau. He tino pai te whakawātea ki te kapa, hei whakamānawa i tētehi o ngā pou o te huinga mahi ā-rēhia a Hori Pomana.

E ai ki a Waititi, “Kua roa tōna wā pukumahi ia i roto i tēnei kaupapa o te ASB. Ngā kaupapa Māori pērā i te waka ama i roto i te hapori o Te Tonga o Tāmaki Makaurau, ki Manurewa hoki.”

Hei tā Foulagi-Koroi, “Our exit with Paige doing her solo, she had a solo then we came in with the haka. I found that really nice. Give yourself to an audience, and just be performing with your tūpuna behind your back.”

Whakarukea ana te ihi, te wehi, te wana e te kapa me te tūmanako ia kia eke panuku ki te wāhanga tuatahi ā tērā tau.