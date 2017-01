We will not move from our homelands – Ngāti Paoa representative

E hia kē nei ngā rau waituhi o te hunga noho ki Ukutōia e mau ana ki te petihana, e karanga ana kia whakakorea e Ngāti Paoa te hanganga o ngā whare, tata ki te toru rau te maha, ki Te Tauoma, i te rāwhiti o Tāmaki. Ko tā rātou e māharahara nei, ko ngā tūkinotanga ki te taiao.

Hei tā Tumu Whakarae o Ngāti Paoa a Hauauru Rawiri, “Kāore mātou ka neke atu, e whai whai haere ka noho tonu tō mātou iwi ki konei.”

He tata ki te kotahi mano ngā waituhi kua kohia ki te whakakore i te whakawhanaketanga nei.

E ai ki tētahi Kainoho o Ukutōia a Carel Smith, “E mohio ana ahau kei a rātou tērā whakaaetanga, engari ka aha rātou hei hāpai i ngā hapori Maori o konei. He aha a rātou tirohanga, ka hoki mai ngā tangata Māori ki tēnei hapori, hei hāpai anō i tēnei hapori.”

Ko ngā uri a Ngāti Paoa ka uru tuatahi atu ki ngā whare. Heoi e ai ki a Hauauru, he wāhi mā te katoa.

“Ka taea te hapori katoa, ngā iwi katoa kia haere mai kia noho hei Iniana, hei Hainamana, hei aha rānei.”

Tua atu i ngā whare hōu, he Marae hōu, he tauranga waka, he wāhi whakamānu waka, he papa hākinakina, he whare kai hoki kei roto i te mahere.

“Ko te mea nui, ko te hiahia a Ngāti Paoa kia mahi tahi me te hapori, pera ana ki tō mātou iwi.”

Kua karangahia e Ngāti Paoa he hui tūmatanui a te Rāapa ā tērā wiki ki te marae o Ruapotaka, ki reira taringa rahirahi ai ki ngā nawe a te marea.