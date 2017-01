Water shortage leaves Northlanders parched

Ki Te Taitokerau, e hia nei ngā manomano rita o te wai e tangohia atu ana e ngā haukāinga o Okaihau me Rawene i ngā kōmanawa, nā te mimiti o ngā puna wai Māori i te wā tauraki. Ā, ahakoa te ua kōpatapata i ngā rā whakatā nei, he wiki tauraki anō te haere ake nei.

Ko te mutunga kē mai o te taumaha kua uhia ki ngā tangata i Te Taitokerau. Ā, ko nga kaipāmu kei te rongo i te ngau o te taurakitanga.

Hei tā tētahi Kaipāmu ki Okaihau a Ken Rintoul, "We've got drains that usually won't dry up until late february even into March and they've already dried up now so in anohter month or so we could be in a few dire straits."

Ko ta Te Kaunihera o Tai Tokerau ki Te Raki i whanakohia kētia he iwa tekau mano rita mai i nga kōmanawa ki Okaihau me Rawene i tēra wiki. I tēnei marama tonu i rāhuitia te wai e te kaunihera.

"People are getting desperate and there's delays in getting water delivered so people will do what they have to do to survive."

Ko tā Rintoul i tau mai te tauraki i tēra Noema, ā, he toru wiki noa iho e taea tana pāmu te tū ora ki tēnei ahuatanga. Ki ētahi wāhi e ono wiki te roa kia tatari mo te taenga mai o ngā puna wai.

Hei tā tētahi Kainoho a Clint Clayton, “"Yeah I've had one tank run out already I was just down the creek the other day with the kids and I noticed the water level is right down at the moment compared to last year. So it's only going to get worse."

E matapaetia ana he wiki tauraki, he rāhui kaha ake pea kei tua, ā, ko tā te haukainga tumanako ka tae moata kē mai te ua.