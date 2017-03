Waikato Tainui begins build on commercial hub - Ruakura

He tauranga nui mō ngā paepae kawe rawa kei te hangaia e Waikato-Tainui ki uta, ki Ruakura, pātata atu ki Kirikiriroa. Nā Kiingi Tuuheitia te oneone i takahuri kia tīmata ai ngā mahi. Ā, hei tā te heamana o Te Ara Taura, hei tā Raahui Papa, hei ngā tau tekau e tata ake nei, ka tū ko tēnei te whakawhanaketanga nunui rawa i Aotearoa, ina whakawhānuihia ki runga i te whā rau, e waru tekau heketea.

He tohu te hurihanga o te oneone i a Kiingi Tuuheitia ka tīmata ake te whakawhanake whenua nui rawa atu o te motu, i te wāhi e tū ai te taunga tuawhenua, mahi moni, whakatūnga whare anō hoki.

Hei tā Papa, “Ko te rite ki Te Rapa i te hurihanga o te whenua i Te Arikinui Te Atairangikaahu ināianei kua puawai tēnei wā o te hurihanga o te whenua hei titi te pou whanaketanga o te iwi o Waikato-Tainui, o te Kiingitanga otirā o te hapori o Kirikiriroa.”

Ka tūhonohono te taunga tuawhenua nei i te tapatoru koura o ngā taonenui mai i Tāmaki Makaurau ki Tauranga ki Kirikiriroa mā ngā ara tereina me te huarahi matua hōu o Waikato, kia whakapai ake, kia whakatutuki anō hoki i ngā hiahia kawenga taputapu i te Ika ā Māui. He mea tautoko i te kauwhau o Kiingi Tuhetia te kōrero atu e tana hekereteri.

E ai ki te Hekaratere o Kiingi Tuuheitia a Te Rangihīroa Whakaruru, “It is my strong belief that Ruakura will be part of the offering that will future proof our tribe and our society.”

I whakahokia ngā whenua o Ruakura i raro i te whakataunga kerēme Raupatu o Waikato i te tau iwa tekau mā rima, ā, i poipoia e te ringa pakihi o te iwi, e Tainui Group Holdings tōna tekau tau ki muri.

He rerekē pea tēnei momo whakawhanaketanga i ō ētahi atu puta noa i te motu. Ko te kotahi rau whitu tekau mīriona tara kāore nei i haere mai a moni nei, engari haere mai a whenua. I whakahokia mai i roto i te āhuatanga o te ture whai mana whakatau kereeme a Waikato-Tainui.

Hei ngā wiki tata nei, tīmata ai te wāhanga tuatahi o te mahi hanganga, hei reira ka whakatakotoria ngā toka ngawhere, kia rite ai te papa mō te ara tereina ka rere i roto i te whitu heketea ka whakawāteahia mō ngā paepae maha.

E whiriwhiri tonu ana a TGH i ngā tono whakahaere mō te tauranga waka kawe nei mai i ngā whenua o te Moananui a Kiwa, o Middle East me Ūropi, ā, ka puta te whakatau hei te marama o Hune.