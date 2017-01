Nō Ngāpuhi nui tonu a Veshayne Patuwai, ā tata ki te rua tekau tau ia e kōkiri ana i ngā momo kaupapa hāpai ā-iwi ki Tāmaki Makaurau puta noa i te Taitokerau. Ko āna mahi ināianei, he hāpai, he poipoi, he awhina i nga tamāhine Māori kia tū rangatira ai i roto i ngā ara ka whāia e rātou, i raro i te kaupapa o Urūtapu.