Under 10s threatening knives, suicide – Northland Principal

Me pei ngā ākonga e poke ana e te raruraru. Koinei te whakatūpato a Te Rōpū Tumuaki o Te Taitokerau, kia tautoko rā te iwi whānui i ā rātou auē ki te Kāwanatanga, kia whakawhānui atu ngā rauemi hei rongoā i tēnei raru.

Ko te riri a ngā tamariki e pokea ana e te raruraru he āhuatanga e kitea ana ia rā ki ngā kura tuatahi puta noa i tēnei rohe.

E ai ki te Perehitni o Te Ropu o nga Tumuaki o Te Taitokerau a Pat Newman, “Desks been thrown constant fighting at the high end. Threats of knives threats of suicide and by the way we're talking five, six, seven, eight, nine and 10-year-olds. We're not talking old kids. To be honest if we don’t get the help, we might as well just put them in a van and take them to Ngawha Prison now. It will cost a $150,000 a year.”

E ai ki a Newman koinei te wā tuatoru i ngā tau e waru kua haere rātou ki te ao pāpāho ki te aki i tēnei take. E mea ana ta Tākuta David Wells o te Tāhuhu Mātauranga ki a Te Kaea,

"E mārama ana rātou ki tēnei takinui, ā, kōia hoki i whakapikihia te pūtea tautoko mā ngā kaiāwhina me ngā tamariki o te rohe e raru nei mā te rua tekau paiheneti.”

Hei tā te Tumuaki o te Kura Tuatahi o Whau Valley a Robert Clarke, “He rerekē ki te kī atu ki te motu whānui me whakakorengia ēnei tamariki. He tino tohu tēnei ki te kāwanatanga horekau rātou i te tino whakarauemi tika i tēnei raru. Kei te whakaaro tonu mātou mō ngā tāngata whai rawa, ehara mō ngā tamariki kore rawa.”

E ai ki a Newman, “I get fed up with the Ministry coming back and saying we've increased it by 20% and we've done this. If you increase nothing by 20% it's not a hell of a lot.”

E ai ki ngā tumuaki o Te Taitokerau, mā te hahau noa o te pene a te Minita e tika ai ina tuku tētahi wāhanga o te toru rau miriona tāra kei te puriti mō tāna kaupapa whakaako i ngā hapori hei hāpai i te wāhanga mātauranga motuhake mā ngā tamariki kua taka ki te raruraru.

Hei tā Clarke, “He moumou taima te kōrero mō ngā āhuatanga papai. Koinā te mahi a te kaitōrangapū, arā te kōrero mō ngā āhuatanga papai kei te tino kī atu mātou ki a rātou he nui ngā tohu kikino. Koinei tētahi kei te tupu haere tēnei raru, me whakakorea e tātou iaiainei.”

E ai kia Newman, “The actual issue isn't with the kids. It's with the authorities and various ministries that won't give us the tools that we need to help these children. That's the real issue!”

E mea ana ngā tumuaki, me mātua whakatikatika tēnei raru te tuatahi i mua i te whai kia pai ake ai ngā pukenga pānui, pangarau, kōrero anō hoki.