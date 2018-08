Tumu Whakarae hōu mo Te Ope Kātua o Aotearoa ka whiwhi i te hoari o Haane Manahi

Kua whakawhiwhia ki te tumu whakarae hōu mo Te Ope Kātua o Aotearoa a Air Marshal Kevin Short i te hoari o Te Arawa hei tohu i te māia o Haane Manahi. He taonga ka riro ki ia tumu o te Ope Kātua mo te roanga ake o tōna noho ki te tūnga. Ia toru tau ka kotahi a Te Arawa me Te Ope Kātua o Aotearoa hei whakatau i tētahi rangatira hōu. Hei tā Aaron Morrison, Kaitohu Māori, Te Ope Kātua o Aotearoa “he tumu whakarae hōu mo Te Ope Kātua o Aotearoa, ka noho tēnei hei whakarite i tōna huarahi, ko te mea nui kei te tautoko a Te Arawa me te iwi whānui i a ia”. Nō te tau mā whitu i whakawhiwhia ki te whānau o Haane Manahi i te hoari o Te Arawa e tohu ana i tōna māia. Ka mutu ana te Tumu Whakarae o Te Ope Kātua o Aotearoa ka hoki atu te taonga ki te whānau hei taonga anō mo te tumu whakarae hōu. Hei tā Wiremu Manahi o te whānau Manahi “he hōnore nui tēnei, ka mihi ki a ia, ā, kia kaha tiaki i te taonga”. Hei tā, Air Marshal Kevin Short te Tumu Whakarae, Te Ope Katua o Aotearoa “na te Kuini tonu i homai te hoari mo tōna māia, whakahaere he mea nui tēnei ki ahau me te Ope Kātua o Aotearoa”. Nō te tau waru tekau mā ono i mate ai a Manahi ka huri te rōpū o ngā hoia i hoki mai me te Kāwanatanga o Aotearoa ki te tono ki te kuini a Irihāpeti te tuarua kia whakawhiwhi ia I te tohu o Kuini Wikitoria. Na whai anō na te kuini i tuku te hoari ki te whānau hei tohu whakaawe i te whakatipuranga hōu. “Ka miharo rawa mena ka noho tētahi o Te Arawa tonu hei Tumu Whakarae hōu mo te Ope Kātua, he wero mo ngā wahine toa, tāne toa hoki” ki tā Morrison. Nō te tau wha tekau mā toru i whakawhiwhia ki a Manahi i te tohu o te tū DCM, ā, kua whitu tekau mā rima tau mai tērā wā.