Tumeke FM te whakaihu waka o ngā reo irirangi Māori

Ko te reo irirangi o Tūmeke tērā i whiwhi ki te tohu tiketike i te hui tuku taonga mo Te Whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori i Rotorua. E rima ngā tohu i whakawhiwhia ki te reo irirangi Māori nei nō te rohe o Mātaatua. Na te whakaheke tōtā, kua ea ngā mahi mo ngā kaimahi, kaiwhakahaere me ngā kaitiaki o Tumeke FM. “Kia kaha tonu tātau te whakapaoho, ao te pō, pō te ao ko te mea nui i te tōnga o te rā i wikitoria ko to tātau reo Māori ta tātau ahurea Māori, tikanga Māori nō reira, ka mihi, ka mihi”. I whai kanohi a Tumeke FM ki roto i ngā wāhanga e iwa o ngā kaupeka tekau mā waru o te pō tuku taonga mo ngā reo irirangi Māori. I riro ki a Tumeke FM i te tohu mo te mātātuhi, te hōtaka kawe kōrero, te tumu taupānga, te whakapāho arorangi me te tohu whakaihuwaka o te pō. Hei tō Raniera Winikerei tētahi o ngā kaiwhakawā mo ngā tohu nei “katoa o ngā tono i tukuna mai e ngā reo irirangi Māori o te motu, me kī pēnei ahau, he kounga te katoa, ka mutu e mārama ana te kitea i te whakapau werawera o ngā reo irirangi Māori, te whakatairanga i te reo, otira ki te whakatairanga ake i ngā kōrero ake”. Ko Te Korimako o Taranaki tētahi o ngā toa mai te pō, e wha ngā tohu i whakawhiwhi ki a rātou, ko tētahi o rātou he tohu hōu mō te reo irirangi ka kaha hāpai i te hapori. E ai ki a Matapaepae Urwin o Te Korimako o Taranaki “na to mātou māngai a Diana Luke te hōnore i tēnei taonga, kore e tāea te tae ā tinana mai i tēnei pō, koina te take i whiriwhiri e māua ko Leah i tōna taonga i tēnei pō”. Ia rua tau tū ai te pō tuku taonga o ngā reo irirangi Māori i tēnei tau tekau mā waru ngā wāhanga ō roto. Ko tētahi o ngā wāhanga e titiro ana ki te whakapakari i te hunga rangatahi ki roto i ēnei mahi. Mo RIria Dalton-Reedy o Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, “he tū ohorere tēnei, kei waenganui au i ngā toki o ngā reo irirangi Māori na reira āe, rangatahi tonu au engari tōku waimarie i whakawhiwhi au ki te taonga mo te hōtaka rangatahi”. Neke atu i te toru tekau tau te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori e haere ana, ā, ka noho tonu ngā reo irirangi nei hei kanohi, taringa hoki mo a rātou kaiwhakarongo.