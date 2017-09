Tokomaha ngā ahurea i tū i te taiopenga Kapa Haka o Kōanga

E toru tekau ngā kapa haka ā-kura i tū i te huihuinga o Kōanga i kitea te huhua o ngā ahurea kei waenga i te reanga whakatupu o Tāmaki.

Ko ēnei ngā reo me ngā mata a ngā tamariki ki te Rāwhiti o Tāmaki.

Ko tā te kaitataki o te Kapa Haka o Te Kura Takawaenga o Pakuranga, ko tā Kayla Ngāropo, "Our first performance wasn't that great but now I think we've improved and it's really fun to get to perform for the school."

Ko tā te kaiako o te Kapa Haka o Te Kura Takawaenga o Pakuranga, ko tā Rona Eremiha, "Kei runga i te atamira ka puta mai rātou te mana o te kaupapa."

Kei te takiwa o te whitu rau ngā tauira i tū ki te papa whakatū waewae nō ngā whenua me ngā ahurea maha.

Ko tā tētahi kaimātakitaki, ko tā Colenso Eramiha, "Ehara mā te Māori anahenahe te kawe i te reo. Mōku ake me tukuna ki ngā mea te hunga e hiahia ana ki te whakaputa i te reo Māori, tukuna rātou kia mahi i taua mahi."

E ai ki a Eramiha, "Kei te hiakai rātou mō te tikanga. E hihiko ana rātou ki te whai matauranga i roto i te reo me ngā tikanga o te iwi Māori."

Ko tā tētahi kaumātua o te Rāwhiti o Tāmaki, ko tā Taini Drummond, he tika mā ngā tamariki katoa ki te ako i te reo me te ahurea o te Māori.

"Ka titiro koe ināianei ko te reo o tēnei motu ko te Māori ko te Pākehā. Mā rātou kē e whai mai i a taua. Kei te mohio tātou pēwhea tō rātou noho, mā rātou kē e mōhio pēwhea tā taua noho."

Ko te matapae a ngā kaiwhakahaere o te huihuinga Kōanga, ko tēnei te taiopenga haka nui o Tāmaki Makaurau. Neke atu i te whā mano ngā kaimātakitaki.