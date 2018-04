Tohu reo rua hōu mo Rotorua

He tomokanga reo-rua ka tū ki Rotorua ka noho hei tauira mā ētahi atu kaunihera. I hua ake tēnei take i tētahi whakaaetanga ki waenga i te Waka Kotahi me Te Kaunihera roto moana o Rotorua i muri i te tono a te kaunihera kia tū he tohu e mea ana haere mai ki Rotorua.

Kua neke whakamua te hiahia a Rotorua kia taone reo-rua. Ki tā Steven Chadwick Koromatua o Rotorua, “he tohu tēnei ki ngā tari kāwanatanga kia whai māramatanga i roto i te reo Pākeha, Māori hoki”. Kua hoki whakamuri te titiro o Te Waka Kotahi kia titiro ki ngā tohu ō runga i ngā huarahi, i raro i ngā tikanga kāre e whakaaetia kia uru tahi te tohu tere mo ngā waka me te tohu whakatau. Ka noho a Te Waka Kotahi ki te waihanga tohu hōu mo Rotorua.

Ki tā Steve Chadwick anō, “ko tāku, mehemea he painga ka puta ki a Rotorua ka puta hoki kit e motu, e koa ana ahau kua hoki rātou ki te tiro hanga ki o rātou tikanga, he mea waihanga ērā i ngā wā o mua hei wero ma tātau”. Nō te Whiringa ā Nuku o te tau tekau mā ono i whakamanahia e te kaunihera roto moana o Rotorua kia taone reo rua rātou, mo te kaupapa whakatū i tētahi tohu hurahi e āki ana i ta rātou e kī ai.

Mo Meihana Te Huia, kainoho ki Rotorua “ka tika hoki! Kei konei te nuinga o ngā Māori e noho ana, nā reira me kite te reo ka tika!” Ki ngā whakaaro o Ratu Tibble tētahi atu kua roa e noho ana ki Rotorua “ko te mea hoki, kua huri te ao, ahakoa tēhea te reo, ahakoa pākeha reo, he nui ngā tāngata kei te heke mai ki runga i tēnei whenua, he reo kē anō nērā”. Ko tā Te Waka Kotahi ka noho tēnei hei tauira mo ētahi atu kaunihera.