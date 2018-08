Texas Rangers he kaupapa tiaki i te manu Kiwi

Hei tiaki i te Kiwi ki te Moana a Toi, he mahi mātauranga nui kei mua i ngā tauira nō Te Kura o Te Teko. 'Texas Rangers' he kaupapa i whakaterea ki Ruaihona Marae i tēnei rā, e whai wāhi ai te tauira te tiaki i te kiwi ki roto i tōna taiao. Ka whai wāhi tēnei whakatipuranga ki te hikoi me te rapu i ngā pūkenga hei tiaki i to rātou whenua. Ki tā te tūmuaki o Te Kura o Te Teko a Tony Holland “tokowaru ngā wāhanga kua whakarite mo ngā tamariki ki roto i te ngahere, ā, mo te katoa o te rā”. Ko 'Texas Rangers', he kauapapa hou ka whakaako i ngā tauira rua tekau ki ngā āhuatanga katoa e pā ana ki te manu kiwi kei te ngāhere o Puhikoko. Hei tā Pounamu Paraku tētahi o ngā tauira kua tohua mai i te kura mo tēnei kaupapa “miharo te tiaki i o tātau manu Kiwi mai i ngā kīrearea. Ko taku hiahia kia whai i tēnei turanga mahi kia pai ai taku tiaki i te Kiwi”. I whai parirau tēnei kaupapa nā runga i te pōari Kaitiaki Māori o Ōmataroa No2 kua neke atu i te tekau tau rātou e tiaki ana i te Kiwi ki runga i o rātou ake whenua. Ka mahi tahi rātou ki te kamupene Rayonier Matariki, ā kia hua mai ko tenei kaupapa whakaora kiwi. Hei tā Waaka Vercoe tētahi o ngā kaitiaki o Ōmataroa No2 “te nuinga o wā tātau tamariki, kātahi anō rātou ka kite kiwi, e whai ana i te motu. Mā tēnei whakahaere kua kotahi katoa ki roto i to rātou whenua”. Ka noho ngā tamariki nei ki te taha o Ian Tarei me tōna tira, ko rātou ngā kaitiaki Kiwi ki Ōmataroa. “Mōku ake he kaupapa tēnei ka hāngai ki te aukati i ngā kīrearea i mua i te tau rima tekau”. Ka hiki tēnei kaupapa hei te mutunga o te tau.