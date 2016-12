Tetraplegic man's Christmas lights lifts spirits in Tamatea

Tata ki te rua marama e mahi ana te tangata hauā pararaiha nei a Mark Williams ki te whakairi raiti ki tōna kainga i Tamatea mō te wā o te kirihimete. I te timatatanga, e rua noa iho āna rama, ināianei tata ki te 100,000 ngā raiti e kapokapo ana ki tōna kainga, nā whai anō ka tau atu te tini me te mano.

Ka tae mai te tini ngerongero ki te kite i tēnei waahi miharo rawa o te pō, e rua tekau mano te nui i te marama o Hakihea.

“I just enjoy the lights and enjoy doing it for the people and I get a lot of joy out of the people that come to see the lights,” says Mr Williams.

Tekau mā ono ngā tau ki muri e rua noa iho āna raiti, heoi ināianei tata ki te 100,000 ngā raiti e kānapanapa mai ana i ngā whare e rua.

“I wouldn't want to put a figure on it, it's like you know, I have a lot of lights and this year we got to go next door as well so we got the two houses doing it so we ran out of room on my house for the lights.”

Toru tekau ngā tau ki muri i parairaha ia i tētahi tukinga waka, heoi, mā whero, mā pango e whakairi ngā raiti ia tau mō te whakaminenga.

He mahi ngākaunui tēnei mōna. Ko te tūmanako ka haere tonu te mahi a ngā tau maha kei te heke mai.