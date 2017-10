Terror Raids: Most Tūhoe are satisfied that we’ve dealt with it – Kruger

Kia hoki whakamuri te titiro ināianei ki taua rā, i tatu ai nga urutomo i te tau rua mano ma whitu.

Hei tā tē Māngai o te iwi mō ngā mahi Tiriti a Tamati Kruger ki a Native Affairs, “I don't see any ghosts hanging around from 10 years ago with the terror raids. I think most Tuhoe are satisfied that we've dealt with that.”

Rāhina te rā, i te tekau mā rima o Whiringa a Nuku, ruamano mā whitu te tau ka aukatia ngā huarahi o Ruatoki ki Tāneatua e te hunga pirihimana, ka whakatewhatewhatia ngā kaitaraiwa me tētahi pahi kawe tamariki.

Toru rau ngā ngā pirihimana i urutomo ki ngā kainga a ētahi huri noa i raro i te ture Operation 8, i runga i te tūpono a ngā pirihimana he parawhakawai mau pū e whakahāeretia ana ki Te Urewera. Tekau mā whitu te hunga i mauherea. Ko te whakatau a te Tari Whakature Pirihimana, i hē rawa mai te whakahāere a te ture.

Ruamano tekau mā rua te tau, ka riro i a Ngāi Tuhoe te whakataunga Tiriti mo te kotahi rau whitu tekau miriona tāra, i runga ano i ngā tūkinotanga a te karauna i ngā tau kotahi mano waru rau.

Ko te whakaeatanga te timatanga heoi ano me te tuku whakapāha hoki ka tika. Ruamano tekau ma whā te tau, ka tuku whakapāha te karauna mo ngā hara kua pā ki tēnei iwi i Aotearoa nei.

I whakakanohi atu hoki te kaikomihana Pirihimana a Mike Bush ki Ruatoki me Taneatua ki whakapāha mo ngā hara i kitea tekau tau ki muri.