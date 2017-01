Teacher did not dictate, but exemplified – Hammond Matua on the late George Pomana

Kei te mahau o te whare nānā i whakaoti a Hori Pomana e takoto mai ana. Ono tekau mā rua ngā tau o te kaiako rongonui o te hapori o Manurewa ka mate nei i te māuiui roa, ā, nā ana tauira o Te Kura o James Cook ia i whakatau ake ki Te Pou Herenga Waka Marae kia tangihia ai, i mua i tana whakahokitanga atu ki tana ūkaipō.

He marutuna, he kaikōkiri kaupapa mō te rangatahi te painga.

Hei tā Hammond Matua, Kaiako Māori, Te Kura Tuarua o James Cook, “I puta mai ai i a ia te moemoeā kia whakarite mai he ahuru mōwai mō te hunga o Te Tai Tonga. He ngākau nui tōna ki wā tātou tamariki te take, kia kite ake i a rātou e piki ana i ngā taumata. Koirā tana whakataukī, mehemea he uaua te mahi, tukuna, karawhiua haere, me mate ururoa, kaua e mate wheke. Mate ururoa i roto i ngā mahi katoa.'

Ko aua mahi rā ko te toa i te whakataetae ASB Polyfest me tana kapahaka o Te Kapunga, ko hāutetanga anō rā o taua whakataetae e whā ngā wā. Āpiti atu ko te whakatūtangata o te wāhanga Māori o te kura, o Te Pūtake, me te whakaotinga o te marae o Te Pou Herenga Waka. He mahi nui i taka iho ki a ia i tana hoa mahi o mua, i a Maahia Nathan.

Ko tā Maahia Nathan, Hoa Mahi o Mua, “I te tū kē ki tērā taha o te kura te wharenui. Nā, ahakoa tā mātou hiahia i taua wā kia tū ki mua i te kura, kia mea ai koia tērā ko te mea tuatahi i kitea ai e te hunga haere mai ki te kura, ko te marae.”

“Kāore i tino oti ngā kaupapa i a māua ko Hori. Mea atu au ki a ia, ko te wehe au i tēnei o ngā kura, ka riro māu e whakatutuki ā tāua moemoeā, koia tēnei.”

Ā, ko ana tini whakatutukitanga ka noho hei ohāki ki ērā nānā i poipoi.

Hei tā Te Teira Williams, Tauira o Mua, “Ka mahi ia i ngā mātauranga, pērā ki te ao whānui. Te ao i waho i te kura, ā, ka whakarite ia i tētahi huarahi, tētahi me kī 'pathway' mō tātou katoa, kia hīkoi tahi tātou.”

Ko tā Hammond, “Ko ana kupu mai i tōna paipera ake, whaia te iti kahurangi, whaia te pae tata, ērā tūmomo kupu. Koirā ngā kupu i whakatīnanahia e te tangata nei ia te rangi, ia te rangi, kaua mō te tohutohu noaiho engari kua riro māna e whakatinana ake i mua i te aroaro o ngā tamariki kia whai mai ai rātou i a ia.

Ka takoto mai a Hori ki tēnei whare āna i mua i tana whakahokitanga atu ki tana ūkaipō, ki te motu o Matakana. Hai te tekau ma tahi karaka i te ata Rāmere tīmata ai te karakia whakamutunga mōna.