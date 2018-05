Te Whiringa toa o Te Ahu Whenua Kaipāmu o te tau

He uaua ngā mahi mā tēnei kaipāmu wahine nei engari kaore ia i te mataku i ōna mahi whēuaua.

Ko tā Wilson kōrero, "he pōhēhē nui e kīa nei e kore tāea e ngā wāhine te mahi pērā i ngā tāne. Ko taku whakapae me tōrire te mahi kē."

Koirā te mea i tōpana i ā ia kia eke ia ki te karamatamata o te whakataetae o Te Ahu Whenua tohu whiwhinga mā ngā kaipāmu Māori.

E rata pai ana ki ā ia ngā mahi katoa ki runga pāmu ā ka tāea te houtu haere i ngā mīhini nui hoki.

Ko tā Wilson anō, "āna he nui ngā mahi houtu tarakihana ki runga pāmu ā he mahi pai ki ahau. He rawe ki ahau te puta atu ki ngā pātiki ki te whāngai kai ki ngā kararehe, ae ka mutu pea. I kuraina au ki Primary RTO i taku timatatanga i ngā mahi pāmu."

Hēoi he nui ngā mōreareatanga kia āta whakatūpatoahia e ngā kaipāmu i roto i o rātou mahi. Me matua mōhio rātou ki ēnei take i te mea he whakawhiwhinga pai kei roto ma rātou.

Inaianei ko ia te kaiwhakahaere o tēnei pāmu. I mea mai a Wilson, "I mutu tuarua au i te wāhanga kaipāmu hōu o te tau ki roto o Waitaha, ki Ōtāko ki te raki hoki i tēra tau. Koirā tētahi o ōku tino ekenga i roto ōku tau hei kaipāmu ā kua tūwhera mai etahi tatau mōku ki te whai huarahi hou ki roto i ngā mahi pāmu."

I whakaīngoatia ko Wilson tētahi o te hunga tokotoru i tae ki te kōwhiringa whakamutunga mo ngā tohu whiwhinga ki Te Ahu Whenua Young Farmers i tēnei tau.

Ka whakapuare mai te toa whakaihu waka o tēnei kaupapa hei te pō Rāmere te rua tekau mā rima o Haratua ki Ōtautahi.