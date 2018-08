Te whakatuwheratanga o te kura urungi rererangi ki Whanganui

E wawata nui ana te iwi o Whanganui kia tokomaha ake te Māori ka piki kōtuku hei kai-hautū waka rererangi. He whāinga ka taea pea i te whakatuwheratanga o Te Kura Urungi Rererangi ā-Ao o Aotearoa ki Ohākea i te rā nei.

He hononga hōu mo te iwi ki te rere ki taumata kē.

Ko tā tēnei o ngā mānagi o Te Awa Tipua o Whanganui a Ken Mair, "Ko te tino hiahia a mātou kia haere, ka karanga atu ki ngā uri o te awa nei, o te awa o Whanganui kia haere mai ki tēnei kura akoranga hei aha? hei akoako i ngā pukenga e pā ana ki tēnei, mo ngā kaitaraiwa a ngā waka rererangi. He rā hirahira mo mātou mo tātou katoa."

Ko tā Phillip Bedford Tumu Whakarae o te kura wānanga, "e hīkaka ana mātou i tatu mai ai te iwi ā e mahi tahi ana mātou me te iwi i roto i ētahi kaupapa nui. He hononga whakahirahira to mātou me te iwi ā he honore nui to mātou i tatu mai ai te iwi ki te tautoko i te whakatuwheratanga o te kura nei."

Hei tā Bedford rewa te whakaaro toru tekau tau ki muri ki Aorangi inaianei ki Whanganui, "I hūnuku ai mātou ki tēnei whare i hangaia mo ngā mahi rererangi i te Mahuru i tērā tau ā he rawe katoa ngā mahi."

Ko tā te koromatua o Whanganui a Hamish McDouall he whakapapa nui tō Whanganui ki ngā mahi rererangi, "Ko te tangata tuatahi ki te rere atu i tēnei taunga waka rererangi arā ko Jane Winstone e rongonui ana mo ōna pukenga rererangi ā i hautu ia i te rererangi na Charles Kingford-Smith i tapaina ko Southern Cross koia tonu te rererangi tuatahi te whakawhiti i te moana tāpokopoko a Tāwhaki."

Anei te kōrero o ētahi o ngā tauira, "He wawata nōku mai te wa ahau e tamariki ana kia whai turanga ahau hei kaihatu rererangi", "na ōku mātua ahau i akiaki i te mea he kaihautu rererangi hoki rāua",

"e toru noa iho take pakeke i rere atu au me taku whānau ki Ahitereiria katahi ka tipu te kōingo."

Ko te tumanko a Whanganui kia piki ake te kaute o rātou uri i roto i tenei kura hei te tau e tu mai nei.