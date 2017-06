Te whakataetae kapa haka kura tuarua o Aotea

I tū ngā whakataetae kapa haka kura tuarua o Aotea i te rangi nei, e iwa ngā rōpu i eke kia whai wāhi ki ngā whakataetae ā-motu ki Manawatu.

E haruru ake ana ngā reo o te Tai Hau-ā-uru ki te whare tapere o Whanganui.

I tū kaha ēnei rangatahi hei kanohi mo te rohe o Aotea.

Ko te whainga, kia whai wāhi ki te whakataetae ā-motu.

Ko tā Roman Kotuhi-Brown, tauira o Te Kura Kaupapa Māori o Tūpoho, "Kei te tautoko ahau i a Te Pōtiki Hononga Kura i runga i te īnoi ka tae atu rātou ki ngā whakataetae ā-motu, he tau iwa ahau hei tērā tau no reira ka taea au ki te haere."

E iwa ngā kura kua eke ki te papa whakatū waewae, ko te tino pātai, ko wai ka hua, ko wai ka tohu?

E ai ki ngā korero o Sophia ‘Unga-Cribb nō Te Ati-Haunui-ā-Pāpārangi me Te Arawa, "Ki aku whakaaro ka toa a Te Ngākau o Te Awa he pai rātou ki te waiata ki te mahi haka hoki, pai ana ngā kanohi me te menemene mai me nga āhuatanga katoa o rātou"