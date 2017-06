Te whakakōtahi a ngai Maōri me Ngā Motu i raro i te haki

Ka noho te hononga tōrangapū ki waenganui te Pāti Māori me nga iwi Moutere o Te Moana Nui a Kiwa, me te puta hoki o te kaupapa mo tēnei hunga kia noho mai ki Aotearoa. Ēngari i tata mahue nga kaiarahi takirua o te Pāti Māori.

He whakanui i te whanaungatanga me te hononga tōrangapū, i tata mahue ngā kaiārahi o te Pāti Māori na te tūreiti o te waka rererangi.

Hei tā te Kaiarahi takitoru, o One Pacific a Tākuta Joe Williams, "It's logical that we go with the Māori Party because we're the same people."

E ai ki te Kaiarahi Takirua o te Pāti Māori a Te Ururoa Flavell, "Me ki kua oho te Moana nui a Kiwa. Ko tā rātou i nga tau kua hipa kotahi tonu te hoiho, inaenei kua āta whakaaro rātou kua eke ano rā tētahi hoiho hei whainga mo rātou, ko Te Pāti Māori tēra."

He hononga tuatahi tēnei i te ao tōrangapū Māori. Ko te hiahia a One Pacific kia whai tūnga i waenga i te tekau o runga o te Pāti Māori, ā, e whai ana rātou kia kapo i te tekau ōrau o ngā pōti.

Hei tā Tākuta Williams, "With 10 percent of the party vote we hope we can get at least three Pacific members of Parliament.”

E ai ki a Flavell, "Kei te kōrerohia tonutia tēra take, ko te kaupapa o tēnei rā ko te tuitui i te ara whanaunga kua kōrerohia i ngā marama kua hipa ake ka mutu ko tā matou inaenanei ko te ruku ki te hōhonutanga o te hononga. Mā reira kataea te kite atu ā ko wai ko wai, ka noho ki hea ēra pātai."

Tokoiwa nga kaitono One Pacific ka tu i raro i te Pāti Māori, ā, tokowhitu o rātou kua whakamanahia. Ko te toenga ka whakaingoatia hei apōpō.

Hei tā Tākuta Williams, "The questions that our leaders have been asking is 'what has the Labour Party done for you?' the answer is 'nothing'."

Ma One Pacific a rātou kaitono e whiriwhiri ā mā te Pāti Māori rātou e whakaae atu. E titiro ana te kaupapa ture ki ngā whanau no ngā moutere e noho poka noa ana ki Aotearoa nei.