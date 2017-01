Te Waka Huia honour Tūhoe links of Dr Ngāpō Wehi.

Tōna ono wiki kei te toe ki te aranga mai o te whakataetae Te Matatini ki Heretaunga, heoi ko te rōpū o Te Waka Huia tēnā e takahi ana i te ara ki ngā pānga ā-iwi o tō rātou kaiako a Tākuta Ngāpo Wehi, e ono marama ki muri nei ka ngaro. I tau atu rātou ko te kapa o Te Manu Huia ki Ngāhina Marae ki Ruatoki ki te whakamaumahara atu ki te tohunga o te haka.

E kaikinikini tonu ana te mamae ki te Whānau Wehi nō te ngarohanga o to rātou pāpā, matanga haka, mahi ā rēhia, a Tākuta Ngapo Wehi tērā QSM i mate i te Hūrae o te tau ka hori.

Hei tā Muriwai Ihakara (Te Arawa), “Koinei te whakatūtuki i te ara tātai heke o Ngapo, kua oti a Te Whakatōhea, kua oti i a Te Whānau a Apanui, kua oti rā ki runga o Tainui tēnei te hara mai ki runga o Tūhoe, ki runga o Ngāti Tawhaki ki te kawe mai i te wairua o Ngapo.”

I raro i ngā tohutohu o Ngapera Kohu i noho a Tākuta Ngapo ki konei mo tētahi wā i ōna taitamarikitanga, ā, ka whāngai ia i ngā tohutohu ki ōna tamariki tokorima kia aro rātou ki o rātou tātai hono.

Ko tā Tapeta Wehi (Ngāti Tawhaki, Ngāi Tūhoe), “Ahakoa i tipu ake mātou ki roto o Te Tai Rāwhiti he nui ngā wā i tohutohu mai a Pāpā kia mātou kia kāua mātou e wareware ki to mātou Tūhoetanga, ki to mātou taha Tūhoe, nō reira kua whakatinanahia e mātou tāua kōrero.”

I whakatūhia e Tākuta Ngapo Wehi QSM me tōna wahine e Pimia te rōpū o Te Waka Huia ki Tāmaki Makaurau. Ko rātou tētahi o ngā rōpu e rua kua toa i te taitara whakaihuwaka mo ngā mahi ā rēhia i ngā wā e rima. Na whai anō, he tānga manawa kia hono anō te whānau Wehi ki tēnei o ngā Marae o to rātou Pāpā.

Hei tā Hare Rua (Ngāi Tūhoe), “He mea nui tēnei mo rātou kei te harikoa katoa, ka mutu, kātahi anō kia whānau ētahi o ngā mokopuna, ana ko Te Wehi o Te Rangi tētahi, ā, ka hoki atu tērā ingoa ki te pāpā a Ngapo.”

Kua tāpukehia a Tākuta Ngapo i te taha o tōna hoa wahine a Pimia ki Waihirere, pātata ki Turanga nui a Kiwa, waru tekau mā rua tau ia ka mate nei.