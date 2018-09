Te tohu huarahi reo rua tuatahi mo Rotorua

Kua huraina ki Rotorua he tohu huarahi reo-rua. Koinei te otinga o tētahi tautohe i ara ake e whā marama ki muri i te wā i whakatauria e Te Waka Kotahi kia reo pākeha anake ngā tohu huarahi. Koinei te tohu reo rua tuatahi ki te taone o Rotorua. Mo te koromatua o Rotorua, a Steve Chadwick “ko te manako haere ana te wā ka kite tātau i te 'Reo' ki roto i ngā tohu”. Ko te kī a Te Waka Kotahi ki te kaunihera i te marama o Paenga Whawha me tuhi te tohu ki te reo pākeha nā wai rā kua put tētahi whakaaetanga ki waenga i aua rōpū e rua ka taea e ngā reo e rua te kite. “Ka mihi ki a Te Waka Kotahi kua roa tēnei e mahi ana, kei te noho whakaiti ahau na te mea 'ahakoa he iti, he pounamu'”. Kaare a Te Waka Kotahi i tae a tinana atu ki tēnei kaupapa engari hei tā rātou kei te whakaaro nui a Waka Kotahi ki te reo māori ā e mahi tahi ana rātou me ngā kaunihera kia whakatū i ngā tohu reo rua huri noa i te motu. “He hikinga ngākau kia mātou o Te Tatau o Te Arawa me te kaunihera o ngā roto moana o Rotorua i te mea, he tapuwae tēnei, he tapuwae tuatahitanga tēnei” te kī a Kingi Biddle o Te Tatau o Te Arawa. Mo Eraia Kiel hoki “he mea nui tērā ki te whakaatu tō tātau reo rangatira ki te tini me te mano ka tae mai ki Te Rotorua nui a Kahu i runga i ēnei whenua tapu o Tūhourangi, Ngāti Wahiao, Ngāti Whakaue hoki. Ka whakatū ētahi atu tohu reo rua mā Rotorua hei te tau tītoki,