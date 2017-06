E whā ngā pou i whakanuia i Pukekawa. He tohu o te rangatiratanga o Pōtatau Te Wherowhero i Tāmaki Makau Rau.

E toru ngā iwi, e whā ngā pou.

Ko tā te kōrero o te māngai o te Kiingitanga a Rāhui Papa, "Ko te āhua o ngā poupou he mea titiro ki ngā hau e whā nā te mea koirā te mahi o Te Wherowhero i taua wā he haumaru he whakatau korowai ki runga o Tāmaki Makau Rau kia kore ai e pāhuatia e tētahi atu o ngā iwi."

E ai ki a Renata Blair o Ngāti Whātua, "Mai rā anō o mātou nei whanaungatanga i waenganui i Ngāti Whātua kia koutou nā te Kiingitanga, Tainui Waka."

Ko Pōtatau Te Wherowhero te kingi Māori tuatahi. I noho ia ki ngā whenua o Pukekawa.

"Te Rauparahā was brought up here and he was imprisoned on a hulk in the middle of the Waitemata Harbour. Te Wherowhero petitioned Governer Grey to release Te Rauparahā into his care here at Pukekawa.” – Rāhui Papa.

Ko te kaiwhakairo tuatahi o ngā pou ko te tohunga whakairo a Piri Poutapu. Ka ārai ngā pou i te rākau tōtara i whakatōngia e Te Puea Herangi i te huri rau tau o te waituhinga o te Tiriti o Waitangi.

E ai ki te tohunga whakairo a Alan Nopera, "I'd like to see the carvings that are up there with information there so that everybody can understand."

Nā te Kaunihera o Tāmaki Makau Rau te tono kia whakahoungia e Alan Nopera o Ngāti Kahu i ngā pou.

"You will see those carvings on meeting houses and on the edges of canoes they respresent the children of Rangi and Papatūānuku." – Alan Nopera.

He wāhi tapu ki a ngai Māori, engari e pēhea a ngai rāwaho?

Ko tā Rāhui Papa, "He wāhi tapu tēnei ko ngā poroiwi ko ngā whēua kei konei tonu e tanutanu ana no reira e whakaaro ake ana me pēwhea te whakatairanga i te kōrero ki te nuinga, ka tae mai ai rātou he wāhi tapu tēnei i tā te titiro o Waikato, o Whātua, o Pāoa."

"E puawai ana ngā kōrero mai i tēnei taha kia koutou kia haere tonu ngā mahi mā runga i te Kaunihera kia hāpai i o tātou nei hītori, Te Kiingitanga, Tainui, Ngāti Whātua." – Renata Blair.

E ai ki a Rāhui Papa, me mātua ake te whakatairanga i ngā wāhi whai tikanga a te Māori.