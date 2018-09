Te Rā whakaheke Whakamōmori o te ao

Kia kaha tātau ki te kōrero mo te whakamōmori, koinei te karanga mai tētahi kaimahi rangatahi o Tauranga Moana. Ki tā Jana Chase kua kite ia ki roto i tōna hapori i te huringa o ngā whakaaro mo te take whakamōmori. “Mo te hunga ka tae mai i tēnei rā, kua tae mai ki te kōrero, mehemea e heke ana te wairua me kōrero, ko te mea nui kia kōrero”. Mā te kōrero ka whai hua, koinei tō Jana Chase, e ai ki ai a he matakū te hunga rangatahi ki te kōrero, na whai anō me akiaki ngā hapori ki te huri i o rātou whakaaro. “Kei te rereke te hapori, e tāea ai rātou te kōrero mo te take nei, ā, kāre i te whakamā”. I te marama ka huri, puta ai ngā tatauranga e mea ana, kotahi rau, wha tekau mā rua te hunga Māori i mate na te whakamōmori, koinei te tatauranga nui rawa atu i te timatanga o ēnei mahi mai te tau rua mano, mā whitu. “Kia kaha tātau ki te kōrero mo te whakamōmori, i ngā rā o mua, he tapu engari me akiaki tonu te kaupapa, kia awhina tātau i a tātau”. Hei āpōpō tū ai te rā aukati i te whakamōmori huri noa i te ao, ko te tōna kaupapa mā te mahi tahi e tutuki ai.