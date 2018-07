Te rā Morehu ki Ōkahu

I karahuihui atu ngā pononga o Te Hāhi Ratana ki Ōkahu ki te whakanui i te rā Morehu. I tapaina te ingoa Morehu e te poropiti Māori a Tahu Pōtiki Wiremu Rātana ki āna pononga ā koia i tēnei rā tonu te whakapono Māori nui i te motu.

No tawhiti, no tata i tae mai ai ngā Morehu ki te whakanui i tō rātou whakapono.

Ko tā te kōrero a te hekeretari o Te Hāhi Ratana a Piri Rurawhe, "I toko ake te whakāro kia hanga mai i tēnei kaupapa ma te hunga Morehu ki Ahitereiria ā katahi ka timata ki roto i ngā takiwa puta noa i Aotearoa nei ā kua roa te wa i haere pērā ai inaianei."

He rautaki tēnei hei whakamarohirohi i ngā pāriha o te motu.

Ko tā Rurawhe anō, "Ko te tikanga o Te Rā Morehu kia whakatō ki roto i taua takiwa to rātou ake rongomaiwhiti, kia whai wa hoki ki te nohotahi hei Morehu ki te whakahōnore i te māramatanga o Ihoa, i to tātou hāhi hoki."

Ko tā te tumuaki o Te Kura o Ratana a Te Rangi Hemi, "Ko tēnei kaupapa hei whakahonohono, whakahonohono hoki i te iwi katoa. Mai a tātou koroua, a tātou kuia, a tātou rangatahi, a tātou tamariki mokopuna hoki."

I tonoa mā hāhi kē te haere mai ki ngā whakanui.

Ko tā te kaiwhakahaere matua o te kaupapa nei a Kereama Pene, "E hīkaka ana e kapu tī tahi ana ngā hāhi i te wāhi kotahi, arā ko ngā Muhirama, ngā Katorika, ngā Bahai, ngā Wētiriana, ngā Mihingare. Kua titia te wairua ki a rātou e hoa."

Ko tā Pene he whakaora mai anō ngā tikanga no inamata ma ngā whakareanga o nāia, "I te wa i a Anatia ki te tari o te hapori Māori ki Tāmaki nei, kua kore kau he hunga kāinga kore i taua wa. I te wa i a Jack Kitchen me Rima Dawson ma, i mahia aua āpōtoro ki te tari tawhito o te hapori Māori ki Tāmaki nei. Nōreira mā ēnei mahi nui a tā tātou iwi he mea whakarauora anō i aua whakāro tawhito."

Hei te waru o Nōema i tēnei tau ka whakanuia te hāhi i te kotahi rau ngā tau o te māramatanga.

Ko te te minita Māori o Te Taihauāuru a Adrian Rurawhe, "E tino hīkaka ana mātou ā e mātai ana te tirohanga ki taua rā me te whakarite haere kia tutuki i te māhere rautaki i a tātou e whakatata ana ki te waru o Noema."

I timata Te Rā Morehu ki Taumarunui i te tau rua mano tekau ma rima, tekau ma ono ki Ahuriri, tekau ma whitu ki Tauranga Moana, tekau ma waru ki Tāmaki nei, ā, ka peka atu ki Te Waipounamu ki Tuahiwi hei te tau e tū mau nei.