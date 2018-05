Te noho kore kainga, whare, mate hinengaro ngā kaupapa nui mo Rotorua

Te noho kore kainga, ngā whare me ngā kaupapa o te mate hinengaro koinei ētahi o ngā wāhanga e hiahiatia nei e te hunga o Rotorua kia whai hua ki roto i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei Rāpare. Ko Rotorua te taone tuarua o te motu me te nui o te hunga noho kore kainga, he tūahuatanga e hiahiatia e te hunga o Rotorua te whakarerekē.

Ki tā Ngawhainga Kiriona-Winiata o te rōpū o Pouhine ki Rotorua, “ahakoa ngā pūtea ka whiu atu ki runga i te kaupapa o te noho kore kainga ka kore e ea, he raru nui ta mātou mo te ahuatanga o te whare me te mate hinengaro”. '

Hei ko tā Gina Peiffer o Love Soup Rotorua e haere ngātahi te noho kore kainga me te mate hinengaro. He nui tonu te hunga kei te awhinatia kāua noaiho ki te kimi i tētahi wāhi noho, engari kē, ki te taha hinengaro anō hoki. “Kei te hiahia au ki te kite i tētahi kaupapa roa, kāua mo te tekau mā rua wiki noa iho kia awhinatia te hunga, kia whakatū he kāhui ka mahi i ngā rā whakatā i ngā haora nui ake”. Kua piki ngā pūtea tautoko mō ngā kaupapa pēnei i ngā whare ohorere mā te ono tekau mā ono paihēneti mai i te tau rua mano mā waru.

Ki Rotorua kei te uaua kē ngā mahi tiaki hunga kāinga-kore nā runga i te nui o ngā taiapa a te kāwanatanga. Ki tā Kiriona-Winiata anō, “me whakarerekē ngā ture, tikanga kāre e hāngai ērā ahuatanga ki o tātau tāngata me ngā mahi e pikauhia e ngā rōpū pēnei i taku rōpū me ētahi atu ki Rotorua nei”. Ko te kī a te kāwanatanga ko ngā take whare me te hunga noho kore kainga ētahi take nui e hiahiatia e rātou te whakatika engari ki Rotorua he take ēnei me whakatikahia inaianei.