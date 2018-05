Te manaakitanga o te hunga kaumātua ki o rātou uri

Ko te tikanga ia he wa whakangā mōna engari he uaua ma tēnei kuia ki te tiakina i ana uri me tana kōtahi.

He ai ki tēnei kuia e tiaki i ōna mokopuna a Eti Wynyard, "he tino uaua hēoi ka matāra tonu au, ā ko tono ki te runga rawa ki te arahi nei i ahau."

He utu nui mo te tiaki mokopuna mā tēnei kaiwhiwhi penihana me te mea hoki e kore te whakapono ki te atua anake e tāea ai ia te kōkiri whakamua.

Ko tā Wynyard anō, "E pēnei ana au ka hokona tētahi i tētahi wa. Tēra pea ka hoko hū i tēnei ra ā ka hoko tōkena a tēra wiki otira hei te wa ka whiwhi pūtea au. Koira te ahua o taku mahi hoko kākahu ma aku mokopuna."

Ā haramai tētahi āhua ki ā ia. Ka mutu he mea nui te pūtea tautoko ma Wynyard ko tāna, "He rawe tēra mōku ahakoa he iti he mea paku awhina i ahau. Ehara i te mea he nui taku tono hēoi he iti noa iho te kawe tonu i ahau. Ka maringa nui au."

I tōmuri ai te awhina a te kāwanatanga mā tēnei kuia. I tiaki ia i ōna uri tokowhitu kua wehe katoa rātou i te kainga hēoi kaore te pūtea e tohatoha ana ki te wāhi tika.

Ko tā tēnei kuia a Hariata Samuels, "ka haere kē ki ngā kamupene ki ā wai atu ki te whakahaere ēnei kaupapa. Ka riro kē te pūtea ki reira. Pehea ngā tamariki, pehea ngā korua ngā kuia. Kei te tino uaua ki te awhi i o tātou tamariki."

Ko te noho ahuru ngā mokopuna i te poho o te whānau te take matua ā he utu nui e whakautua e ēnei kaumātua.