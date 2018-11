Te kotahi rau ngā tau i te mtunga o te pakanga tuatahi o te ao

He hui whakamaumahara i tū i te rā nei ki Tāmaki Paenga Hira ki te whakanui i te kotahi rau ngā tau i te mutunga o te pakanga tuatahi o te ao. Ko tā tētahi ika ā Whiro i pakanga ki Vietnam me mau tonu ngā rēanga ō naianei i ngā hītori kia kore e ngaro noa.

He kotahi rau tau ki muri nei tau ai te maungārongo me te rangimarie ki runga i te ao. I kō atu i te tekau mā waru mano o ngā hoia nō Aotearoa i mate i te pakanga tuatahi o te ao, ā kīhai ētahi i hoki mai ki te kāinga.

I kōrero mai tētahi wāhine nō Tāmaki ki ā Whakāta Māori i te rā nei ko tāna, "E tokorima o ā mātou whanaunga e tīraha ana ki te papa maumahara mai i te pakanga tuatahi o te ao, ā i uru atu tōku pāpā ki te rua tekau mā waru i te pakanga tuarua o te ao. Nāreira he tamaiti tō mātou i tū ki Wiwi, he tamaiti i tū ki Itāri me Iharaira, e rua ngā tuakana teina e takoto ana i te papa maumahara."

Ko tā tētahi hoki ōmua ki a mātou, "Ko māua ko taku irāmutu e kimi ana i te rua kōiwi ō tōku matua kēkē i mate i te pakanga tuatahi e wha ngā rā i mua i te rā rangaawatea. Kaore ano māua kia kimi noa heoi ā tōna wa pea."

Ka mutu ko tētahi tāne i mauria mai ētahi whakāhua, "He whakāhua tēnei o tōku koroua i tū ai ia i te pakanga tuatahi o te ao ki te Somme, ā ko tōku koroua ki te taha o tōku māmā koia he kaiawhina ia i te pakanga katoa."



Ko tā tētahi hōia ōmua a Bobby Newson, "He rā tino aroha, he rā maumahara, nā te mea i pā ngā pakanga katoa ahakoa nō te pakanga tuatahi, ngā pakanga katoa o te ao i pā ki ā tātou katoa. Nāreira ka hoki ōku whakāro ki ō tātou mātua tūpuna, rātou i haere ko te nuinga ō rātou kaore kau i hoki mai. I rongo i te kōrero a te kōtiro rā ko tana kōrero ki a tātou katoa titiro ki ō tātou ringaringa, he aha enei ringaringa? he ringaringa hei puhipuhi i ētahi atu, he ringa mahi he ringa raupa, ēra kōrero katoa mō a tātou ringaringa. He aha te take o te pakanga ki tēnei ao? he ringaringa hariru, he ringa patu rānei."



He tira o ētahi hoia ō mua nō Aotearoa, Uropi me Kānata i whara i hauā ai hoki i te pakanga e eke pahikara ana mai i Murihiku ki Te Rerenga Wairua hei kohi pūtea mō ētahi rōpu kaitūao.