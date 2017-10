Te Kautenui o ngā Kereru

I tēnei wā tonu, puta noa i Aotearoa kei te haere te tatauranga nui mō te kereru. He kaupapa tino whakahirahira nā te World Wildlife Fund nā runga i te korekore o ngā tatauranga ōkawa mō tēnei o ngā tino manu o te wao nui a tāne.

I tukuna ngā whakaahua ki te ipurangi nō te timatanga mai o te kaute nui i nga kuku i te Paraire. Nā Kevin Prime mātou i ārahi i roto i te ngahere i te Taitokerau.

Hei tāna, "He kaupapa ataahua tēnā i te mea ka mōhio tātou e hia ngā manu i roto i tēnā i tēnā o ngā rohe ēngari ki au rā, ko te wā mahamaha ki te kite i kōnei e mōhio ana au ko te taima e hua ana te tōtara. Nā i muri atu i te paunga atu o te marama o Maehe ka hua mai te kahikatea. Nā koia tēnei te wāhi pai ki te kite i te mea kī katoa ana tēnei papaku i te kahikatea i te taha haere o te puke rā he totara, nā ko tae katoa mai ngā manu o Te Taitokerau pū anō ki kōnei ki te kai inā hoki nā."

Ehara i te kirehe tata kore nei e hā i te mata o te whenua, nā reira horekau kē he rangahau, he tatauranga okawa rānei mō tēnei manu o te wao. Koia hoki te whakahirahira o tēnei kaupapa mō te oranga o te taiao tūturu.

E mea ana a Kevin, "Heoi anō te manu te taea ana te tohatoha haere i ngā kakano o te taraire ki roto i te ngahere i te mea te rahi hoki o te kakano o te taraire e kore hoki e taea e wētahi atu o ngā manu te horomi i te kaha rahi. Nā ko te kuku anake anō te manu te taea anō te horomi nā e taea ana te rui haere te taraire ki roto i ngā wāhi katoa."

He kaupapa-a-tau tenei nā te World Wildlife Fund e taea ai te iwi whānui ki te rehita o rātou kitenga me ngā whakaahua o tēnei manu ki te pae ipurangi. Ki ngā whakamarama i tēnei wā, koni atu i te whā mano ono rau katoa ngā kitenga o tēnei manu puta noa i Aotearoa, ā, neke atu i te tekau mano toru rau rima tekau katoa ngā manu kua kautehia.

Hei tā Kevin Prime, "Tēnā pea he whakaaro kē anō tā te Pākehā ko ā rātou rangatira mahi rangahau nei ko rātou ngā mea e mōhio ana he aha te taima o te tau. Ēngari ki au, he taima anō pēna e hiahia ana kia kitea he taima anō e haere koe ki te wāhi e kai ana ngā manu nei. Kei hea te wahi e tupu ana te momo rākau e kai ana i taua wā. Mehemea ko te miro nā he wā kē anō e mōhio ana koe kei hea ngā miro kei roto i te ngahere ko haere koe ki reira ki te whakarongo ki te noho rānei mehemea e hiahia ana ki te tatau."

He manu e arohanuitia ana e tēnei mema o mua o te poari papa atawhai o te motu, kua whakapau nei i ona kaha i roto i ngā tau e ora tonu ai te wao nui a tāne me te taiao whānui.

"Tino ataahua te kaupapa. Horekau he kōrero i tua atu i tērā i te mea ko mōhio tātou e hia ngā manu i roto i tēnā i tēnā o ngā rohe. Ēngari tae noa atu te poropiti ko te kaha te tangata ki te patu i ngā paihamu, ngā kiore, ngā kiore wihara, ki te kore hoki ngā nanekoti wēnā mea i roto i ō tātou ngahere nā ka ora o tātou ngahere."

Hei te waenganui pō nei hikina ai tēnei kaupapa mō te oranga o tēnei manu e ora ai hoki te wao nui a tāne.