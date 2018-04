Te Kāhui o Rauru appeal in the high court.

Ko te ākau mōana ki Taranaki tētahi wāhi aronga mo ngā kamupene maina mo te e hia kē ngā tau. Engari ko te tū ā iwi o Ngā Rauru te pito whakamutunga ki te whakakore i ngā mahi maina ki tā rātou takutai.

Kei roto i ngā haukēri mōana ko te rima tekau miriona tana i a te tau mo ngā tau toru tekau mā rima, ono tekau mā rima kiromita te tawhiti ā tekau mā tahi mita te hohonu.



He ai ki a Anne-Marie Broughton, "Ko te hiahia o te iwi kia aukatihia te haukēri mōana nā te mea he nui ngā take e kore e mohiotia ana mo āna whakahaeretanga. He nui ōna pā kinotanga ki te taiao, mai i ngā ika iti ki ngā ika nui o te mōana."

Ahakoa te whakapuaki a te kāwanatanga kia aukatihia te haukēri kōhinu kāpuni hoki, he awangawanga tonu tō Taranaki.

Ko tā Mike Smith o te rōpu Green Peace, "Kaore i te pai mā Taranaki mo te whakararu i ā rātou whenua, tā rātou hauora me te hāparu i te whenua."

He ai hoki ki a Todd Muller o te rōpu Nahinara, "Kia tūpato he haparangi tō tēnā ahumahi. He ai ki ētahi pūrongo tērā pea ka kite tātou i te matenga o Taranaki. "

Hēoi ko tā Nga Rauru iwi ko ngā take taiao ka noho matua tonu i nga whiwhinga mahi o te rohe.

Ka hono atu a Nga Rauru ki ētahi atu rōpu whakawā apopo. Arā ko ngā whakakanohi o te pōari papa atawhai ki Whanganui Taranaki, Te Ohu Kaimōana me Ngāti Ruanui.