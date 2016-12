Te Kāea - He Maimai Aroha 2017

Hei poroporoāki atu i te tau rua mano, tekau mā ono, he maimai aroha tēnei ki ngā mate o te tau i tū nui ki te ao, i whawhai, i para huarahi, otirā i whakaako, i whakaawe, i whakamataara i a tātou ngā mahuetanga iho i te ao hurihuri nei. Ahakoa tēnei whakamihi, he iti - he iti nā te kāwatawata ki a rātou kua whetūrangitia, he iti nā te haku ki ngā kākahu taratara, he aroha ki a tātou katoa kā pīkau tonu i a rātou mahi ki tua.