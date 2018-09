Te hikoi mo Te Reo Māori ki Rotorua e whakakakapi ai te wiki

I tū te whakamutunga o ngā hikoi hei whakanui i te wiki o te reo Māori ki Rotorua i tēnei rā. Na Te Tatau o Te Arawa ngā kaikōkiri i te taha o ngā tautoko mai Te Puni Kōkiri me Te Taura Whiri i te reo Māori. Ahakoa te mātao, i kotahi ai tēnei tira aumangea hei tautoko i te reo Māori. “Ki tō Eraia Kiel mai i Te Tatau o Te Arawa “koinei ētahi o ngā hua kua puta, ahakoa toru tau ki muri, kei te kite inaianei kei te tino rata te kaunihera ki to tātau reo Māori, nō reira he mea nui tērā”. Ko te rā whakamutunga tēnei mo Te Wiki o te reo Māori, ā, huri noa i te motu kua tū ngā hikoitanga pēnei, ko te tuatahi i tū ki Te Whanganui a Tara. Lana Simmons-Donaldson mai i Te Taura Whiri i te reo Māori “hei timatanga pea tēnei, hei huakinga i ngā ngākau o Ngāi Aotearoa mo tēnei mea te reo Māori, kua tititro, kua kitea e rātou tētahi mea ātaahua”. I whai wāhi a Stacey Taylor me tōna whānau ki roto i te hikoi i tēnei rā. He tauira ia mai 'He Kainga mo te reo' ki Rotorua, ā, kua kotahi tau ia e whakaako ana i te reo Māori. “He maha ngā taonga i roto i te reo Māori, karekau he reo anake, he whakaoranga i ngā tāngata katoa”. Ka tū te wiki o te reo Māori ia tau i te marama o Māhuru.