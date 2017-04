Te Ara ki tētahi wāhi mahi pai

Kua whakatutuki a Te Arawa Whānau Ora me Healthy Families Rotorua rātou ko te kāhui hauora o Te Kowhai i te taumata tuatahi mo te kaupapa WorkWell. Ki raro i ngā whakahaere o Toi Te Ora ko te whainga o tēnei kaupapa kia ākina ngā wāhi mahi ki te waihanga i tētahi taiao tikanga hauora mo a rātou kaimahi.

Kua tekau mā rua mārama ēnei kaimahi hauora e kōkiri ana i o rātou kaupapa whakatō i te hauora ki roto i to rātou wāhi mahi.

Ki tā Ngaroma Grant te kaiwhakahaere o Te Arawa Whānau Ora "ko te mahi kē he whakahīkoi i ngā kōrero no reira ka tū ana he hui ko ngā kai ka whāngaihia, koinei ngā kai tōtika mo te tinana."



Ko te tohu nui o tēnei kaupapa ko te tino kounga o te manatū ki roto i te wāhi mahi, hapori. Rua tekau mā rima ngā rōpū kei roto i tēnei kaupapa kua tutuki i ngā taumata e toru. Te kōura, hiriwa, rauwhero rānei. Mā te whakatinana kaupapa pai ki roto i to wāhi mahi.

Hei tā Pollyanne Taare o Ngāti Porou, "ko te kai tōtika, te whakapakari tinana, he auahi kore mātou katoa kei konei, he paihikara mahi to mātou, ngā kai kei roto i te tari nō ngā māra kāri o a mātou kaimahi, he tikanga whakaaro kua whakatakarohia e mātou ki roto i o mātou mahi."



He auahi kore ngā kaimahi tekau mā whitu o tēnei wāhi mahi, hei ko ta rātou na runga i ngā tatauranga kino i noho tēnei hei whainga ma rātou, wha tekau mā rua paihēneti o ngā wāhine Māori he kaipaipa, ā, toru tekau mā wha te hunga tāne Māori e kaipaipa ana.

Nā whai anō te whakahau a Ngaroma Grant, "ko ta mātou tino whainga kia takahuri i ngā whakaaro i roto i ngā kaupapa whakatakoto tikanga whakaaro, pēnei i te whakakore i ngā inu huka mai i ngā wāhi pēnei i te whare kaukau o Rotorua ki raro i te kaunihera ā rohe".

Hei tā Pollyanne Taare anō, "ko ngā mahi manaaki, tētahi ki tētahi kua whakatō ki roto i tēnei wāhi mahi ki te hara mai he manuhiri kei a mātou ngā tikanga hei tiaki i a rātou, ko te whakatinana i te kōrero te tirohanga nui".

He toru tau te roanga ake o te kaupapa Work Well ki raro i a Toi Te Ora mo te rohe o Te Waiariki.