Te Aka Mauri, wharepukapuka, tari hauora tamariki

E ai ki te tangata o Aotearoa o mua a Tākuta Lance O'Sullivan me tuku ngā ratonga ki rō hōhipera ki te hapori. I hua ake ōna whakaaro i muri i te puaretanga tuatahi o tētahi whare pukapuka, whare hauora hoki mo ngā tamariki i Rotorua. He kaupapa tuatahi tēnei me te utunga tekau ma ono miriona tāra neke atu.

Ki tā Tākuta Sullivan anō, “kei hea ngā tāngata, kei hea ngā whānau, kei waho i ngā hōhipera, kei konei rātou, e hoko kai ana, e tākaro ana nō reira me huri ngā kaupapa hauora ki waho i ngā hōhipera.”

Na runga i te mahi tahi o te kaunihera roto moana o Rotorua, te poari hauora o ngā roto me Ngāti Whakaue kua tū mai tēnei whare a Te Aka Mauri ma te hapori.

Mo Merepeka Raukawa, he mema kei runga i te kaunihera roto moana o Rotorua me te pōari hauora o ngā roto, “mehemea ka puta ngā kaupapa ki roto i te hapori, ngā kaupapa e pā ana ki te tamariki, ka mutu kei reira hoki ngā awhina, ā, he tuatahitanga tēnei, ka puta ngā hua.”

I konei, ko ngā kaupapa e pā ana ki te mate hinengaro, ngā whanaketanga tamaiti, tatu noa ki ngā kaupapa whakaora niho me ngā mahi nēhi. Hei tā Tākuta Sullivan anō, “kia tae atu rātou ki te taumata teitei, ā, kia mau ētahi ngā mahi, me ngā ahuatanga pai o te ao, nō reira ae, he mahi tahi tēnei kia whakapiki i te hauora me matauranga o ngā tamariki.”

Ka tūwhera ngā tatau o Te Aka Mauri ki te hunga tūmatawhānui āpōpō