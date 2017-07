Taurima challenges District Councils to build local economies with Māori

Me whakakaha ake te wāhi ki te Māori i ngā taumata kāwanatanga ā-rohe. Koia te wero a te kai-tono o Te Pāti Māori, a Shane Taurima ki ngā Kaunihera ā-rohe o Aotearoa, nā te nui haere o te whai wāhi a te Māori ki ngā rāngai matua.

He wero ki ngā Koromatua kia whakapakari ake te whakahoahoa atu ki te Māori kia tika, kia pono.

Hei tā te Kaitono, Pāti Maōri tā Shane Taurima, "Tua atu i nga kaipōti Māori kei te kōrero ahau mo te mana whenua, mō ngā rōpū mo nga hapū me ngā iwi kei roto i ngā kainga nei e tika ana me whai reo ai rātou ki te tēpu."

Atu i te tū hei reo ā-hapori he nui ngā rawa a ngā kaunihera i ngā hapori, neke atu i te kotahi rau rua tekau piriona tāra te wāriu. Ko te nuinga o ngā rori o te motu, ko ngā puna wai Māori, wai parapara, ngā whare pukapuka me ngā rawa hapori.

Ko tā Taurima, "Ko taku pātai he aha i pēra ai? I runga i te whakaaro me te mōhio ara te nui o ngā kerēme kua tutuki i roto i ngā tau me ngā piriona tāra kei roto i nga ringaringa o Ngāi Māori tāku e kōrero nei.

Hei tā te Perehitini o LGNZ ko tā Lawrence Yule, "There is a ground swell of support here and actually LGNZ supports what Shane said."

He rima tekau piriona tāra te wāriu o te puna ohanga Māori. Ko tā Yule whai muri i ngā whakataunga kēreme kua hurihia te tirohanga nga hononga hoki ki a Ngāi Māori, me tā rātou ara whakamua.

Taurima says, "Ko te ao hou tēnei kei konei a Ngāi Māori ki te tautoko ki te mahi tahi ki a rātou."

"It's a new world and Māori are here to give their support and work together."

Yule says, "I'll be encouraging the members to grab hold of that and make true partnerships out of these things because we can make a real difference together."

Ko tā Yule i ngā tau e rima e haere ake nei ka timata te kite i ngā hua.