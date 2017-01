Tauranga Moana commemorates the invasion of Te Irihanga

Mā Aotearoa whānui kē ngā Pakanga Whenua o te rautau tahi mano waru rau e whakamaumahara, koinei tā te koromatua o te Moana a Toi. Ko ia tētahi o te hunga tata ki te kotahi rau i whakaōpeti atu ki te hui whakamaumahara i tū i te atatū mō te pakanga o Te Irihanga i rīria e kotahi rau rima tekau tau ki muri nei.

E tohu ana tēnei rā i te whakawhiu a te ope tauā o te Karauna i ngā whānau o Te Irihanga. Ko te pēhi i ngā mahi whakawai a te Māori i ngā kairuri whenua a te Kāwanatanga te kaupapa.

E ai ki te tētahi Tarati o Wairoa Whakatau Tiriti a Te Ruruanga Te Keeti, “He maumaharatanga ki ngā tūpuna, rātou i mate ai ki runga i te whenua nei i ngā mahi o tauiwi o tāua wā, hara mai ngā hoia i konei, pūpū haere wētahi o mātou, kia mate ai.”

Hei tā te Kairangahau a Tākuta Des Kahotea, “Koinei te kainga o Ngāti Rangi, te kainga ki uta, ki te tuawhenua, ana, ta rātou nōhanga kei te taha o te wai o Taharoa, kāti ki te pūwaha o Te Wairoa, tae atu ki te moana o Tauranga.”

Mō te koromatua hōu o Te Moana Toi, ahakoa te taumaha o te kōrero mō ngā pakanga whenua mō ētahi, kei roto tonu kē ōna tohu i ngā tāhuhu kōrero mō te rohe me te tuakiri o ngā iwi o konei.

E ai ki te Koromatua o Western Bay of Plenty a Garry Webber, “The thing we got to learn from this is that the pen or the word, the reo is mightier than the patu. We have got to understand that we can work things out without fighting and I think that is the critical thing we have to learn from the past.”

Whai muri i te whakaeketanga ki Te Irihanga i tau mai te hāhi Pai Marire me ngā mātāpono o te Hauhau ka whāngai ai ki ngā whānau o konei, ā, i tēnei rā kei te ora tonu tērā hononga.

Hei tā te Mangai o te Kingitanga a Rahui Papa, “I tae mai a Wiremu Tamihana i tēnei rā kua tae mai tōna mokopuna, a Anaru, otira kua tae mai te hunga paimārie ki runga ki tēnei papa paimarire, nō reira ko ērā hononga o te kotahi rau, rima tekau tau ki muri e mau tonu ana i tēnei rā.”

Ko te manako mo ngā tāngata o Te Irihanga ka mau tonu ki ngā kōrero hitori o konei kia whāngai hoki ērā kōrero ki te whakatipuranga hōu.