Tauranga Iwi blame the Crown for tribal conflicts

Kua whakapātia anō te ara kaipuke ki te whanga o Tauranga e ngā kaiporotū. I te timatanga o te wiki i pēra anō ngā kaiporotū nō Tauranga Moana ma runga poti. Ā i aukati rātou i te wehenga a ngā kaipuke ki te whakahē i tētahi whakataunga kerēme huna nā te karauna. Hei tā rātou ka taea e tētahi iwi nō Hauraki te whai waahi ki ngā whenua o Tauranga.

He tū whakahē tēnei ki te karauna kaua ki te whanga o Tauranga me ngā iwi o Hauraki.

Ko tā Charlie Rahiri, Ngāti Ranginui, “He taurekareka tōnei o te karauna, e kii ana te kōrero o rātou mā nā te karauna te whakawehewehe i nga iwi ko tera te tino take o enei tumomo āhuatanga o te raupatu me te whakapae kereme. I runga i tērā ka haere mai a Hauraki, etahi o Hauraki ki te whakatu i to ratou mana ki runga o Tauranga, kare mātou e tino whakaae ki tēnā.”

E whakapono ana ngā iwi o Tauranga Moana he wā kua whakaritea mai i te Karauna mo te hainatanga o te whakaaetanga whakataunga mo te ohu o Hauraki ki te whakamana i tā rātou keremē i Tauranga Moana ki Matakana. Kua whakatū te ohu o Hauraki e tekau ma rua ngā iwi hei māngai mā rātou.

Hei tā Meremaihi Aloua, Ngāi Te Rangi, “Kua pa mai te rongo ko Hauraki e mea atu ana Mai Matakana ki Matakana a rātou whakahaere, a, me to mātou whakahe ki tēra, ko Matakana, ko ngā hāpū o Matakana te mana whakahaere, kaua ki wāhi hāpū kē atu.”

Ko te whakatau a te taraipiunara o Waitangi i te tau rua mano ma wha kei ngā iwi o Hauraki ētahi mana whenau ki Tauranga Moana. Engari ko te whakapae o Ngāti Ranginui me Ngāi Te Rangi kaare te karauna i te paku aro ki a rātou mo tētahi whakaaetanga whakatauranga. E ai ki ngā kaiporotū he tohu nā te karauna te whanga o Tauranga, koira te take o tā rātou tū whakahe ki konei.

Hei tā Rahiri, “Kei te huna ngā korero i waenga i a Hauraki me te karauna, tera tetahi take anō mō mōtou mō te moana o Tauranga anō nei ka tu anō a Ngāti Ranginui me Ngāi Te Rangi me Ngāti Pukenga ngā iwi katoa o tēnei takiwā.”

I whai wāhi atu a Ngāti Hāua o Waikato ki te hui i te rā nei, he iwi tata ki ā rātou uri o Hauraki, heoi anō ko rātou me ētahi atu iwi e kaha tautoko ana i ngā iwi o Tauranga ki te pupuri tonu i te mana motuhake ki ā rātou wāhi tapu.

Ko tā Aloua, “Nā runga anō hoki i ēnei o ngā take, kua whakakotahi mai a Ngāti Whātua, a Ngāti Haua (Waikato Tainui), a Ngāti Porou ki Hauraki me ētahi atu o ngā whānau o ngā iwi kei te pēra hoki a Hauraki ki roto i a rātou rohe.”

I whānau mai, tipu mai hoki te mema o mua o te tairaipinara o waitangi a Kihi Ngatai ki Tauranga Moana. E waru tekau ma whitu tau tōna pakeke. Hei tāna kaare ia i te rongo i tētahi hononga ki waenga i a Hauraki me Tauranga Moana.

Hei tā Kihi Ngatai, “I pakeke ahau i runga i te kōrero a toku koroua, nōna wahanga o te moana nei, te Awanui puta atu ki ona Taumata Korero katoa ehara he kōrero a Hauraki kei roto.

E ai ki tētahi māngai a te minita ki a Te Kāea i te ahiahi nei

I raro i ngā tono a te rōpū whakahaere o Tauranga e wha ngā tūru mo Tauranga Moana iwi, he tūru e wātea ana ma Ngāi Te Rangi, kotahi te tūru ma Hauraki me ētahi atu iwi whai pānga ki a Tauranga Moana. Tokorima anō ngā tūru ma te kāwanatanga a rohe.

Kaare anō kia tau noa he rā mō te whakaaetanga whakataunga mo Pare Hauraki. Kua whakamōhiotia e ngā māngai kāwanatanga ki ngā iwi o Tauranga ki taua kōrero i tēra wiki. Ko tōna tikanga ka hainatia te whakaaetanga whakataunga mo Pare Hauraki kia mutu rāno ngā whakawhitinga kōrero.