Taranaki gets nearly $20-million from Provincial Growth Fund

Tata ki te rua tekau miriona tāra te whiwhi mo Taranaki i raro i te Pūtea Whakatipu Rohe Taiwhenua o te Minita Ohanga Taiwhenua a Shane Jones. He aronga atu i ngā rāngai hinu, kāhi ano hoki mo tēra o te Ohanga Māori, pūngao, kai, tūruhi ano hoki.

Kua tuku atu te rauna pūtea tuarua e te toa o nga rohe taiwhenua.

Ko tā Wharehoka Wano, Māngai a iwi ki te Rōpu Whakahaere ki te Rautaki o Tapuae Roa “he mīharotanga ina kua tata rua tau e hīkoi ana.

Ka whai hua ngā iwi e waru ki te tekau ma toru miriona tāra neke atu mo ara hikoi o Taranaki, he wha tekau kiromita te roa, me te kotahi rau rima tekau mano tāra mo te rangahau te ara whakamua ki te mātauranga me te ohanga Māori.

Ko tā Shane Jones, Minita Ohanga Taiwhenua, "ara noa atu te kotahi rau mano tāra i whakawhiwhia hei taunaki ake i nga pakihi Māori engari taku hiahia kia mahi tahi me nga mata tokowaru o Taranaki."

Ko tā Wano “he nui ngā hua kei mua i te aroaro, tona tikanga kia hui tahi tatou kia kotahi te waka, kua rongo te iwi e kōrero pēra ana kia kotahi te aka kia kotahi te hoe."

He $5-miriona kia aki te hunga tūruhi ki Te Whare Karakia o Taranaki, he $250,000 mo te hangarau whakatipu rākau, he $400,000 kia rangahau te rori matua wha tekau ma toru, he $100,000 ki te hunga rakahinonga, he $150,000 ki te pūngao whakahou, me te $175,000 ki te rangahau kai.

Ko tā Wano “he nui ngā kaupapa ki tēra iwi ki tēra iwi. Ko te tikanga ka timata ki reira."

He wha tekau ōrau te wāriu o ngā rāngai hinu, kāhi, miraka, pūngao ano hoki ki tēnei rohe.

"He tini ano ngā mahi ka whakawhiwhia ki ngā iwi engari i te mutunga, ma roto i te mahitanga o te iwi taketake o Taranaki me Ngai Pākeha katahi ka mōhiotia whanuitia te tinitini o ngā mahi."

I tīmata te toha te putea taiwhenua he kotahi piriona tāra te wāriu ia tau i te marama o Huitanguru.