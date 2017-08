Tā ngā kaitono mō Ikaroa-Rāwhiti kōrero take whare

Tetē ana ngā niho i te tautohetohe Election Aotearoa mō Ikaroa-Rāwhiti inapō i ngā take whare, i te noho kāinga kore anō hoki. Ahakoa te taki whakaae a ngā kaitono i te nui o ēnā kaupapa ki ā rātou ake rōpū, ko te rongoā i ēnei take i kaha taupatupatuhuia.

Ko te oati a Meka Whaitiri kō atu i te kotahi rau mano ngā whare hou ka waihangahia mai e Reipa mō ngā whānau rawa kore. Ko tāna anō ka aro te titiro a Reipa ki te whakarahi ake i ngā whare kaporeihana kua hokona atu e Nahinara.

Tā Meka, "Ka whakatikatika i ngā whare kāwanatanga, ngā whare tonu a Nahinara i tautokongia e Te Pāti Māori kia hokona atu mō te kotahi mano tāra mō te tau kotahi tae noa ki te wā ka piki ngā whare."

Ko te whakahoki a Marama Fox o te Pāti Maori, kāre he paku hua kei te puta i te tari kaporeihana whare mā ngā whānau Māori. Hei tāna me tuku ngā whare ki ngā ratonga whare pāpori kē.

Tā Marama, "I hokona aua whare kāwanatanga ki ngā ratonga whare pāpori, kaua ki te tangata noa iho tā te mea he pai ake rātou i a Housing New Zealand - ko rātou tonu kei te whakamarumaru i te hunga rawa kore me te pēhi tonu i te hunga rawa kore."

Ki tā te kaitono mō te rōpū Kākāriki ki tā Elizabeth Kerekere, he nui tonu ngā raru e puea ake ana i ngā ratonga whare pāpori mō ngā whānau kāinga kore.

Tā Elizabeth, "E mōhio ana tātou ko te āhua o ngā ratonga whare he hunga kore hiahia ki ngā uri moutere, ki ngāi Māori. Ka kore rawa atu nei e hoatu he whare ki te hunga takatāpui, tāhine, a wai atu rānei e whēke ana ki te whai whare, e noho kāinga kore ana."

I whakaae katoa ngā kaiwhakataetae me aro tōtika atu te kāwanatanga ki ngā raru kāinga kore. Heoi, ko te āhua nei he rerekē ngā huarahi ka tāea te whakatika.

"Ko tā mātou tūtohinga he rite tonu ki tā Reipa hiahia ki te whakatū whare tuatahi, arā ngā whare kawanatanga."

Tā Marama, "Nāku tonu a Housing First. I hoatu tērā tūtohinga ki tēnei kawanatanga o Nahinara, ā, he iwa miriona tāra kua tohua ki tērā kaupapa. Nā reira, kaua koe e mea mai ki a au he koretake au, kāhore aku mahi mō te hunga kāinga kore. E mōhio ana au ki tērā āhua, tā te mea he tekau mā iwa tāngata kei te noho ki taku kāinga."