Super 9's haka competition in memory of the late Jojo Waaka

He whakataetae kapahaka Super 9 kei te whakahaerehia e Te Kura o Ngā Kete Tuku Iho o Aotearoa ki Rotorua. He hui whakanui i a Matariki, he hui whakamaharatanga hoki mō tētahi o ngā tino o te ao kapahaka nō Te Arawa, mō Jojo Waaka i mate i te tīmatanga o tēnei tau. Tuia atu, he wāhanga hoki tēnei i roto i ngā whakanuitanga mō te rima tekau tau o Te Kura.

E arahi ana e Ngā Kete Tuku iho me Te Matatini i tana whakataetae takiwa e kiia ana ko ngā "Jojo Super Nines"

E iwa ngā kaihaka, e iwa ngā mīniti ka taea ki tēnei whakataetae, ā, mō te moni me ngā taonga te whainga.

Hei tā te Kaiwhakahaere o NZMACI a Eraia Kiel, "He kaupapa rerekē tēnei te Jojo Super Nines ki tā ngā Super 12s o mua, ae ka tāpiri hoki ngā mahi o te ao tawhito me ngā mahi o naianei me kii, te whakaputa ō rātou auahatanga me kii i runga i te ataamira."

Engari ehara i te mea ko te wikitoria te mea nui, engari he kaupapa whakamaumahara i a Jojo Waaka, he ngākau nui ki ngā mahi kapa haka, he kaiwhakangahau nā te ao Māori. ka hinga nei i te tīmatanga o tēnei tau.

E ai ki tētahi hoatata o Jojo Waaka a Dominique Werahiko, "Hikaka ana te ngākau mō tēnei o ngā whakataetae e tū nei nō runga i te mea ko Jojo Waaka tētahi o ā mātou tino hoa i roto i tō mātou porohita. He pai ēnei momo whakataetae ki a ia, nātemea nō te whare tāpere a Jojo, waihoki nō te whare karioi."

He rima noa iho tēnei whakataetae e puare ana, ā, tā Eraia Kiel e mea ana kua tae mai ngā rehita ki tēnei whakataetae.

Hei tā Kiel, "Āhua ono inaianei kua rehita, ā, kei te whai waahi mō te rua tekau rōpū ka tū i te roanga o te wiki."

Mai i te tahi karaka ki te toru karaka i te ahiahi tēnei whakataetae. Ka tīmata hei te rua tekau mā ono o Hune, ā, hei te toru tekau o Hune ka mutu.