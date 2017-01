Students of George Pomana promise to continue his work

E hia rau ngā tāngata i tere i ngā wai o Tauranga Moana ki te tuku i ō rātou mihi whakamutunga ki te tumuaki o mua o te wāhanga Māori o Te Kura Tuarua o James Cook, ki a Hori Pomana, nō te rangi nei ka nehua ki te motu o Matakana. Me uaua ka kitea te hui pēnei te nui ki te moutere pakupaku nei, ā, ko tana ohāki i te ao Mātauranga me te ao waka ama ka noho titi kaha ki te ngākau mō tōna whānau me tōna hapori o Manurewa.

Koianei te takanga whakamutunga mā te whatukura nei, arā te pāpā ki ngā rangatahi tokomaha, ki tōna rua okiokinga i te urupā tūpuna o Te Ahipuhipuhi.

Hei tā te tama a George a Sam Pomana ki a Te Kāea, “He was a great father, a mentor. Not only to us kids, but to all the people of Manurewa, South Auckland, Auckland here on Matakana Island, and you can see that today with the amount of people that have come out for his tangi.”

Tokotoru ngā tamariki a Hori, arā, ko Amy, Sam, ko Mare rātou ko ngāna mokopuna tokorua, me tōna hoa rangatira ko Erena. E manako ana tōna whānau ka haere tonu ngāna ākoranga.

“He said to us in his last weeks that he really wanted the trips that the kids use to do here through school to continue. That is something we will look into for sure as one of his wishes. We really just need to talk to the people of the island just to make sure that's okay. And I imagine it will be.”

Nō te tau rua mano mā whā i whakatū ai Te Puutake Wāhanga Māori, engari, he mea pakanga i tū ai te wāhanga nā Pomana, mō ngā tau tekau mā waru, mai i te wā kuhu a ia ki Hēmi Kuki.

“Ki au nei ko rātou āhuatanga e pērā ki te kaikiri me kī te kaki whero. I a mātou he whare pōhara, kāre he wai i roto, kore tāea mātou te kapu tī, āhua pōhara, āhua pakaru te nuinga. E kore tāea tētahi te whakakī ōna pūtu me kī engari, mō Puutake ki ahau nei ko te mea nui kia haere tonu te mahi, kia ngana tonu.”

Kaikōkiri takirua i te karapu waka ama o Te Pou Herenga waka i tuku mihimihi ki tōna tino hoa.

“Bringing te ao Māori to the sport, particularly in Auckland where it wasn't there from the start.”

Hei ngā rā tekau tīmata ai te whakataetae waka ama ā motu ki runga i ngā wai roto o Karaapiro, ā, tino ngana ana ngā kapa tekau mā tahi o Te Pou Herenga waka kia eke panuku, hei whakahōnore i a Hori.