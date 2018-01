Storm aftermath reveals damage to Maratai

He nui te mahi kei te aroaro o te hapori tahamoana o Maraetai ki Tāmaki Makaurau ki te rāwhiti whai muri i te whiu o te tāwhirimātea i whiua te takiwā me ngā rohe huhua hurinoa i te motu.

I oti wawe atu ngā rā whakatā mō Zaelene Maxwell-Butler kia hoki tōtika ai ki tōnā wākāinga i patua kinotia e te āwhā.

“Ka haehaetia e Tangaroa i tōna māmā a Papatūanuku. Ka taea te kite i ngāhorohoro o te tahataha, te ara kei raro rā. Kāore i te pai tēnā.”

Kua hikina ngā tarau e tahitahi ana ngā puruma i te toenga o te waipuke.

Inanahi i waepuketia ngēnei kāinga whairawa, ngā toa me te rori o Maraetai i aukatingia e te taipari nui. Ka mutu, ahatia i waipuketia ki te marae ātea o Umupuia, kāore i tae atu ki te wharenui me te wharekarakia.

“Te tino āwangawanga mō tōku whānau, mō te whenua, mō ngā huarahi kua aukati.”

He mea pōuri mō te hunga whakapeke wāpu, kua aukatingia te wāpu o Maraetai nei hei ngā wiki e haere ake nei kia whakatikatika i ngā wāhanga kua rere atu.

I kite motuhake a Te Kāea i ngā paketai o te moana o Maraetai me ngā wāhanga pakaru o te huarahi. I ketua ngā rākau i ngā tahataha, i tū kē ngā pae nohongo takutai me tētehi wāhanga o te wāpu i te whenua.

Hei tā tētahi Kaipatuahi a Shane Rutherford, “The residents are starting to clean up the places, the cafes are starting to clean up. Councils got a lot of work to do. Most of the beach front, the wharf itself needs a lot of work done on it.”

Ka whakatōpū atu te hapori ki te whakatikatika i te wāhi. Ka tūwhera anō te huarahi kia mahea te rori e ngā kaimahi o te kaunihera o Tāmaki Makaurau hei ngā wiki e tū nei.