Stern message for Amazon Warrior

He whakahau te tukua atu e Raihania Tipoki rātou ko Greenpeace ki te kaipuke The Amazon Warrior, tēnā whakangaro atu i ngā wai o Aotearoa. Ko te kaipuke nunui rawa tēnei i te ao mō te whakatangi haruru i te whenua ki te kimi kōhinu. Ā, ko te whakahau ki a ia e tautokohia ana e ngā hapū waru tekau o Ikaroa Rāwhiti.

Kei te takutai o Wairarapa te haere a te kaipuke Amazon Warrior engari he waingaio ia ki ngā hapū o Ikaroa Rawhiti.

“Ko te mea nui ka tau atu ki te Amazon Warrior nei kōrero atu ki aia kia mutu ai ngā mahi ka totika te hoki atu ki Rangiwhakaoma,” hei tā Tipoki.

I te ata nei i wehe a Tipoki me Greenpeace i Rangiwhakaoma mā runga waka kia tuku taua karere kia āta tirotiro hoki i wā rātou na mahi.

“Ka whakaahuatia tana mahi a te kaipuke ripenehia whakarongo a raro i te wai ki nga pahu me te kōrero anō hoki ki te kāpene.”

Ki uta he 14 mano tāngata te nui i tāmoko petihana kia kōre ai a Stat Oil te haeremai ki ngā moana o Aotearoa.

E ai ki a Tere Harrison, “Hei te roanga o te wā ka whakatauria te petihana ki mua i te aroaro o ngā kamupene tango oira nei ka rere atu te kupu ki rāwahi kia Norway nō ratou te mana o ēnei ngarara me te kī atu o ngā iwi taketake tēnei whenua e puta.”

Hei tā tētahi Porotēhi a Mereana Pitman, “You know I think the message is for people like Hekia to is to stop giving those licenses and stop signing away our rights and our resources.”

I tau mai te Amazon Warrior ki Aotearoa i tērā Noema kia kimi hinu ai.