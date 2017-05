Six-year-old seeks answers for NZ hamster ban

E ono ngā tau o tētahi kōtiro Māori e kimi whakautu ana i te Kāwanatanga mō te take, kaare e whakaaetia ana te kīrehe hamster ki Aotearoa nei. He kīrehe tēnei e hiahiatia ana e Taumaihiroa Tawhai-Porter i tōna rā huritau, hei mōkai māna. Koia te pūtake o tana tuhi kōrero reo Māori, reo pākehā ki te kāwanatanga, ā ka hipa ngā rā e rua, ka whiwhi whakautu ia i Te Manatū Ahumatua.

Ko Coleslaw te hamster o Doc McStuffins te hiringa a te tono o Taumaihiroa Tawhai-Porter ki te kawana.

Hei tā Taumaihiroa Tawhai Porter, "I patai au ki te kawanatanga i te hiahia ahau he hamster no te mea kaore ratou he taumaha, me he piwari ratou he turituri ratou, ēngari i kī taku māmā kaore he hamster ki Aotearoa."

Ko tā Taumaihiroa māmā kōrero he pukenga nui tēnei mo tana kōtiro, ā, i te harikoa ia he reo rua te whakautu a te Manatū Ahu Matua.

Veronica Tawhai, māmā, "Ko tēnei te wā pai te wā tika kia ako ia ki te whakawhitiwhiti korero me te kāwanatanga mena kei te hiahia ia. Ehara te tuku pōti ia toru tau anake te huarahi whakawhiti kōrero me te kawana."

Ko tā te Manatu Ahu Matua kaore ano kia whakatewhangia ngā mōreareatanga o te hamster, hāunga anō ētahi atu kīrehe, ā, ka roa pea tēra mahi. Kaore hoki e taea te kī atu mēna rānei ka whakaaetia te noho a te hamster ki Aotearoa, nā runga i āna mōreareatanga ki te ao o Tāne.

Ko tā Taumaihiroa, "Ka kai te hamster i ētahi ngārara me nga tipu me nga kakano.

"I ki ia kaua e mauria mai ngā hamster ki konei, kei te pai tēra whakatau."

A te marama o Pipiri ka tū te huritau o Taumaihiroa ko te wawata ka whai rapeti kē ia hei mōkai mōna.

Taumaihiroa's letter:

