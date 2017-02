Six candidates vying for Mauo seat in council by-election

Ko te hunga pōti i te kōwhiringa motuhake mō te tūru o Mauao i te Kaunihera ā-rohe o Toi Moana, e hiahia ana kia whānui kē te puta o ngā whakamārama ki te katoa. Tokoono te hunga e whai ana i te tūru kua mahue ake i a Te Awanuiārangi Black, ā hei tērā marama ka kati te wāhanga tuku pōti.

Nō Tauranga a Leonie Caires, kei te mōhio ia he pōtitanga kei te haere, engari kei te māhara ia mo te hunga rangatahi ka kore e tika ngā kōrero ka whāngai ki a rātou mo te pōtitanga.

Hei tā Leonie Caires (Ngāi Te Rangi, Ngāti Pukenga), “Making sure the rangatahi are aware on what's going on and they make the information assessable to them in ways that they can kind of engage with so just try and put their thinking caps on and figure out ways to engage with people let them know what is actually going on.”

E noho wātea ana te tūru i te hinganga ohorere o Awanuiārangi Black i te Whiringa-a-Rangi ki muri nei. Tokoono ngā kaitono e whai ana i te tūru ko Matire Duncan, Paul Martin, Matemoana McDonald, Christopher Stokes, Carlton Bidois me Antoine Coffin. Hei ko tā Arapeta Tahana, kaikaunihera mo Okurei mo ngā kaitono me whai māramatanga rātou ki tēnei rohe me ngā iwi o tēnei takiwa.

Ko tā Arapeta Tahana (Okurei), “I tū atu tēnā he tangata e mōhio ana ki ngā mahi hei whakamārama ki te ao pākeha ngā ahuatanga o te ao Māori koina tētahi o ngā tino wero o tēnei mahi.”

Ko te rohe pōti o Mauao e kapi ana i te rohe mai i ngā pae maunga o Kaimai Mamaku, ki te one o Waihī, whiti atu ki Ōtamarākau i te rāwhiti, ā koia tētahi o ngā Tūru Māori e toru o Te Kaunihera ā-rohe o Toi Moana. I tērā pōtitanga i pōti a Josh Te Kani mo Awanuiārangi i tēnei wā e toru noa iho ngā kanohi e mōhio ana ia i roto i te tokoono.

Hei tā Josh Te Kani (Tauranga Moana), “Ko tētahi o tōku whanaunga ko Matemoana McDonald, ā, mōhio au ki tērā te parata, te tuakana a Carlton Bidois, ā, i tū atu i tērā ko Antoine Coffin tētahi anō.”

Ka tūwhera te taha tuku pōti mo te tūru o Mauao hei te rua tekau o tēnei marama.