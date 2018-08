Rua tekau miriona tāra kia hanga mai he kura hōu mo Manukura

He kura māori e whakatītina ana i te mātauranga hākinakina mā te hunga rangatahi kei te hunuku ki wāhi kē atu. Ko Te Kura o Manukura tērā kua angitui nei i ngā pae tiketike rawa o te mātauranga, ā kua tekau mā whā tau te kura e tū ana ki Te Kunenga ki Pūrehuroa.

No ngā tau iwa ki te tekau ma toru ngā tauira o Manukura.

Ko tā te tumuaki o te kura a Nathan Durie, "Ko ngā rangatira mo āpōpō ēnei tamariki nāreira me pehea ta rātou tu ki te ao hurihuri ki te ao whānui, ka tika ka tu Māori te tuatahi, ka taea e rātou te kawe atu i ngā pukenga, o te ao hākinakina, o te ao Māori, o te ao matauranga."

Kua whiwhi i a Manukura he putea taunaki i te kāwanatanga kia tu tōna ake wāhi motuhake.

Ko tā minita Kelvin Davis, "Kua tukuna atu te kāwanatanga kia rua tekau miriona tāra hei whakatukuki pai ai ta rātou moemoeā kia whai whare motuhake mo rātou anō."

Ko tā Durie anō, I tēnei ra i runga i te manako ka tae mai te minita ki te tautoko tā tātou kaupapa ka haere mai hoki ia ki te whakanui i tēnei i ahu mai i a mātou o Tahuriwakanui mātou te iwi Māori me kī."

He kura pūāhua motuhake a Manukura e whangai ana i te marautanga ki rō akomanga, ngā mahi hākinakina me ngā tikanga e whaia nei e ōna tauira.

Ko tā tēnei tauira a Suraya Goss, "Kua roa te wa ki konei engari he wa whakahirahira he kaupapa whakahirahira tēnei, he rawe ngā whanaungatanga ki waenganui i ngā tauira me ngā kaiako ki konei."

me tēni tauira hoki a Wipere Takitimu, "He maha ngā whēako kua akona e au ki tēnei o ngā kaupapa, ā mai te wa e tamaiti ana ka ahua mataku kia ūtaina koe ki te tu ki runga i runga i ō ake waewae me kī."

Mai i timatanga o te kura kua eke ki te pae angitu ngā tauira i roto i ngā aromatawai, ā i tērā tau ko te katoa o ngā tauira i tutuki i ngā wāhanga katoa o NCEA.

Ko tā Davis anō, "Haramai te ahuatanga o ngā mahi o ngā rangatahi o konei o tēnei kura i runga i te papa tākaro, i roto i te karaehe."

E matapaki tonu ana te kura me Te Tāhūhū o te Matauranga ahea ka hanga mai ngā whare hōu mo te kura.