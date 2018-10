Rua miriona hei whakawhanake i a Kawerau

I tēnei ata ka whakapaohohia e te Minita mo ngā take ā rohe a Shane Jones ki Kawerau, i te whakawāteatanga o te rua miriona tāra mai te kete pūtea ā rohe ki roto i te kaupapa ki Kawerau e kiīa nei Kawerau Pūtauaki Industrial Development. (KPID) Mai tēnei kaupapa he mahi ka puta, ā, ka whai wāhi ngā pakihi hōu ki Kawerau hei whakawhanake i ngā ahuatanga ki roto o Te Moana a Toi whānui. Ki tō te Minita a Shane Jones "nā ngā mahi mai i ngā iwi, te kaunihera me ngā rōpū pakihi, kotahi rau rima tekau ngā tūranga mahi ka tu ki Kawerau, ka tino whai hua tēnei rohe. Ko ngā rōpū kei roto i tēnei kaupapa ko te rōpū pōari Māori o Pūtauaki, Sequal Lumber, Kawerau CT, Kiwirail me te kaunihera ā rohe o Kawerau. Hei tō te Minita anō he pai te kite i te mahi o te iwi e whakamahi ana i a rātou rawa. Ka puta ngā whakatau hei muri i te iwa karaka.