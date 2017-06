Rua Kēnana followers and descendants want to revive Iharaira faith

He muru hara te hiahia a ngā uri o Rua Kenana, e mahi tahi nei rātou ko te Karauna, ki te muru i te mauherenga hē o te poropiti nō Ngāi Tūhoe, i te tau tahi mano, e iwa rau, tekau mā ono. Ko te tino whāinga, kia mōhio whānui te motu mō te urutomohanga o te pā o Rua me tōna hāhi i Maungapōhatu.

E hurō ana ngā toenga me ngā uri o Rua Kēnana, ka hoki te mana o tō rātou poropiti rangatira nei.

Hei tā Dan Hiramana-Rua, Mokopuna a Rua, "He wawatā nā mātou kia whakaara ake tētahi hāhi o te koroua nē, te hāhi Iharaira nē, i raro anō te wā kei te ora tonu ētahi o wā mātou pakeke. Hei ngākau i a mātou e tamariki mā, ā me ā mātou mokopuna, tamariki hoki ki te kawe te kaupapa."



Ko tā Peho Tamiana Tawa, Kaumaatua, Komiti, Ngā Toenga o Ngā Tamariki o Iharaira me Ngā Uri o Maungapōhatu Charitiable Trust, "Mā te werawera o tōu mata koe ka kai te taro, whānau mai tērā kōrero i reira. Kia tū i a koe he tītopa. Tō oranga nē kei te whenua, anei te tīmatanga, he karakia, ko ngā karakia ko te huripoki, ko te rūmaki, ko te ngaki, ko te whakaapo me te hauhake. Koirā ngā oranga o Maungapōhatu. Kāore ērā mea i reira ināianei. Kia hoki."

Nā ngā uri me Ngā Toenga o Ngā Tamariki a Iharaira tā rātou tono whakapāha ōkawa i tuku i te whakamahara kotahi rau tau o te urutomo o Maungapōhatu i tū i tērā tau.

Ko tā Taiarahia Black, Ngāi Tūhoe, Te Whānau a Apanui, Ngāti Tūwharetoa, "E kore hoki mai i a mātou te āhuatanga o ngā wehi i whakaaratia i tāua rā i roto i āua rā, Kua hē mātou. Koinei, anei ngā mea hei whakaea i te hē."

Nō te tekau mā iwa rau tau tekau mā ono i urutomo te hapori o Rua i Maungapōhatu. I mauherea rātou ko ngā tāngata tokowaru. I pūhia tana tama a Toko me tōna whanaunga a Te Mapi ka mate. I herea a Rua mō ngā tau e rua.

Hei tā Black, "Ko te mana o te rangahau e tiki atu ngā mahi a te karauna o aua rau tau rā. Ka whakaara ake ki roto i ngā tuhituhi, ka kī atu anei tō ture e tūkino i a mātou, nō tēnei tau i hangāia e koe tō ture, anei te ingoa o tō ture the Rebellious act 1863."

E whā ngā wāhanga o te whakapāha a te Karauna, arā

I hē ā ture tā rātou mauhere, tautāwhi me te patapatai i ō rātou tūpuna.

Nā te karauna i whakaparahako o rātou mana ko ngā tūpuna, ko Ngā Toenga o Ngā Tamariki o Iharaira, ko te hapori o Maungapōhatu

Ko ngā mamae nui i te urutomokanga

Ko te whakamā me ngā toimahatanga i ūhia ki runga i a rātou

Ākuanei ka tohu te kāwanatanga i te rā tuku whakapāha ka tū ki Maungapōhatu ā tērā marama.