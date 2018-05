RoboPa, he huarahi ako hangarau mā te hunga rangatahi

I waihanga mai e Te Wānanga o Te Awanuiārangi he hōtaka e mātai ana te tirohanga ki te whakaako a tātou tamariki ki te hanga karetao, ā me te painga hoki kia akona rātou me pēhea te whakamahia i ēnei momo hangarau.

Ko tā Thomas Mitai o Te Wānanga o Te Awanuiārangi, "Ko te hiahia o mātou kia tukuna ēnei tāonga, ēnei mātauranga ki ngā tamariki mokopuna."

He nui nga hua i roto i ēnei mātauranga ā ka akona hoki me pēhea te whai take ēnei hangarau i roto i tēnei ao tūroa nei.

Ko tā Mitai anō, "Engari ko tāku hei whai mai i ngā mātauranga kia mōhio mai ngā tamariki ka tāea e ratou te hanga mai he karetao. ka tāea te awhina i ā tātou pakeke, i ā tātou ki runga i ngā marae."

Ko te mahi ngātahi he aronga nui o te hōtaka nei, ka whakatenatena i ngā tamariki kia matāra rātou ki te mahi hēoi me hangareka mai i roto i ngā mahi hoki.

Ko tā Peata Leef he kaiako ki Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi, "Ko nga hua mo ngā tamariki ko ngā aria o te mahi ngātahi, "

Te ahua nei e tino rata ana ngā tamariki ki tēnei momo.

Ko tā Leef anō, "Ae rawe tino mīharo ana rātou. Waimarie mātou kua hari hoki mai ngā rauemi, mā te rauemi ka tino aro pū ngā tamariki i te mea kei te mahi ā kiko kei te whakatinana i o rātou whakāro."

Engari ra me akiaki tonu i ētahi.

I whakakōpanihia e Mitai me tēnei kōrero, "Ki te taha ringa raweke ae. Engari mo te tau te noho me te āta whakarongo i te tuatahi he ao anō tēra mo tātou te iwi Māori."

Ko te wawata nui a Te Awanuiārangi kia piki ake te pūtea taunaki kia rewa mai ai te hōtaka nei ki te motu whānui a tōna wā.