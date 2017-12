Quirky road safety campaign makes a comeback for the holidays

Ko te whakamataara te whakahaumaru i ngā huarahi te tino kaupapa e whāia ana e Auckland Transport mo te Raumati. Ko te kaupapa nui, kia aro mai te Māori ki ngā kiriata whakatūpato, ahakoa te āhua hātekēhi he hohonu te karere.

Ahakoa he aronga pukukata he kaupapa hōhōnu hei ārai i nga kaitaraiwa waka i tēnei wā Raumati.

Ko tā Marutawhao Delamere, Kaiwhakahaere ki Te Ara Haepapa "Māori in our nature are humorous people so the humour actually sends the message across."

Ēngari ehara i te kaupapa hei kata ma te tangata, i ngā tau e rima kua pahure neke atu i te tekau ōrau te kaute o ngā Māori i mate ki runga i ngā rori ki Tāmaki.

Ko tā Rachel Elisaia-Hopa, Kaiwhakahaere ki Te Ara Haepapa "Māori have the highest death and serious injury rates in Tāmaki Makaurau, across all age groups but the highest risk age groups are our 16-24-year-olds, our rangatahi."

Ehara i te kaupapa hōu, ko tā Te Ara Haepapa he whakaara mai anō ngā kiriata. Ina te hua he kotahi ira whitu miriona ngā kaimātaki i aro mai i te marama o Hongongoi, ki te pāpāho karere kia whakamau tātua, kia āta haere, kia noho tūtika hoki te kaitaraiwa.

Ko tā Elisaia-Hopa "We look at Billy T James and the humour he brought across. The videos we know have gone international we’ve had feedback from as far as England and Canada about how amazing these clips are."

Ka whakarewahia anō te kaupapa nei ki te motu whānui 28 o Hakihea tae noa ki te 1 o Huitanguru. No reira kia mataara.