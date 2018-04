Puha and Pākehā

He kaipākihi ā Jarred rāua ko Belinda Mckay e mātike ake i ngā mahi taurima.



Ko tā Belinda Mckay, "he wāhanga to mātou i te pukapuka o Aotearoa Quisine i tērā tau i tēnei tau hoki. Ki runga mātou i te hōtaka Whānau Living me Stacey Morrison, Cams Kai hoki. He wāhanga anō to mātou i te pukapuka o Cams Magazine. I tohua e Metro Magazine ko mātou tētahi o ngā tino kai hoko ki Tamaki nei."



I whakahihiko rāua i ngā rangahau a Te Kunenga ki Pūrehuroa me tā ratou whakataunga he mea whakapai ake i te hauora Māori mā te kai i te kai Māori.



Ko tā Mckay anō, "Ka ruha ka wherū hēoi nā to māua ngākaunui ka haere tonu. E ngākaunuitia ana ahau i te tunu kai me te whakamōhio ki te marea i ngā kai Māori reka. Ka aroha nui te hunga ki tā mātou e ngana ana, e rata rātou ki te reka o ngā kai. Ehara i te mea e whakahīhī nei mātou me ā mātou mahi hēoi he tunu kai noa iho."

I timata mai a Puha me Pākehā i te tau rua mano tekau mā wha, ā i whakahoungia e te tokorua i ngā kai māori tawhito.

Ko tā Jarred Mckay kōrero, "I ahu mai te ingoa i te hononga tahi ā ngā kai Māori tawhito me ngā kai o ēnei rā."





He nui ngā whēakotanga to Belinda i roto i ngā mahi taurima, mahi tauwhāinga me te mahi mākete. Ko Jarred nō Tainui me Ngāti Kahungunu he kaiako pākihi i roto i ngā tau.



I whakamahingia e Belinda rāua ko Jared i tā rātou pākihi mai i tā rāua wākena ki ngā mākete o te motu. Engari ināianei ko te hiahia kia hanga mai he tari ki Tamaki nei i roto i ngā marama kei te eke mai.